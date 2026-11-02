O Milan segue em constante movimentação, com Cardinale 100% envolvido na dinâmica do clube e a ambição de montar uma equipe vencedora. As bases foram lançadas com as contratações de Gila, Moreira e Ramos, às quais se somam as renovações de contrato de dois jogadores fundamentais: Pavlovic e Pulisic. Nos próximos dias, também são esperados os anúncios oficiais das prorrogações de contrato de Rabiot e Cisse, dois dos jogadores que tiveram um impacto devastador neste início de temporada.
Milan: Cardinale promete grandes contratações na janela de janeiro para elevar o nível do elenco; veja todos os jogadores monitorados
O ANÚNCIO DE CARDINALE PARA JANEIRO
Gerry Cardinale, proprietário da RedBird e do Milan, falou à La Gazzetta dello Sport: "Precisamos continuar melhorando o elenco porque, no verão, não consegui fazer tudo o que queria. Provavelmente serão necessárias mais duas janelas de transferências para completar tudo. Percorremos apenas um quarto do caminho, e a prioridade é montar um time capaz de lidar com as lesões. Por isso, em janeiro, continuaremos agressivos no mercado. Não vou desperdiçar dinheiro, mas, quando decido contratar um jogador, faço tudo o que posso para conseguir".
PRIORIDADE PARA A DEFESA
Uma coisa é certa: o Milan contratará um defensor em janeiro. Ou talvez dois. O nome mais forte, preferido de Amorim, é Inacio, do Sporting de Lisboa, com quem as conversas começaram no verão passado. Na lista também está Kim, do Bayern de Munique, com quem houve contatos diretos nos últimos dias. De olho no futuro, o clube observa Reggiani, do Borussia Dortmund, e Yoro, do Manchester United. Também vale ficar de olho em uma possível contratação para a lateral direita: entre os nomes observados está o jogador da seleção argentina Agustin Giay. O jogador de 22 anos do Palmeiras custa cerca de 13 milhões de euros.
OS NOMES PARA O MEIO-CAMPO
Pierre-Emile Højbjerg segue como uma opção concreta para janeiro caso o Milan decida contratar um volante na janela de transferências de janeiro. Nesse caso, Comotto sairia por empréstimo para jogar com regularidade: Parma, Monza e metade dos clubes da Série B estão de olho nele. Bakola, do Sassuolo, agrada muito, enquanto Scott, do Borunemouth, é o sonho para a próxima temporada. Dois jogadores do Brighton também são monitorados: o sueco Ayari e o paraguaio Gomez. Romano, do Cagliari, também agrada muito.
O reforço de peso para o ataque
A ideia seria fazer uma contratação cinco estrelas para o ataque, e o nome que não sai da cabeça de Cardinale é o de Endrick, do Real Madrid. Com Tresoldi, há um encantamento mútuo, mas o Brugge continua sendo o problema. De olho no futuro, Mendy, do Cagliari, e Varela, do Monza, estão no radar.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.