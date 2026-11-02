Uma coisa é certa: o Milan contratará um defensor em janeiro. Ou talvez dois. O nome mais forte, preferido de Amorim, é Inacio, do Sporting de Lisboa, com quem as conversas começaram no verão passado. Na lista também está Kim, do Bayern de Munique, com quem houve contatos diretos nos últimos dias. De olho no futuro, o clube observa Reggiani, do Borussia Dortmund, e Yoro, do Manchester United. Também vale ficar de olho em uma possível contratação para a lateral direita: entre os nomes observados está o jogador da seleção argentina Agustin Giay. O jogador de 22 anos do Palmeiras custa cerca de 13 milhões de euros.