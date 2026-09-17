A relação entre Cardinale e Amorim é direta, franca e sincera: há total sintonia entre a comissão técnica e a diretoria. Dito isso, o número um da Red Bird quer vencer jogando um futebol ofensivo. Um futebol que busca dominar o adversário: o projeto é ambicioso, sobretudo porque Amorim precisa de tempo para conhecer o futebol italiano e o seu elenco. As últimas atuações decepcionaram o dono do Milan porque ele não viu uma identidade precisa por parte da equipe, e várias análises serão feitas sobre esse aspecto.





Um último ponto, não menos importante, é o da valorização dos jogadores que chegaram no verão europeu por um investimento de 150 milhões de euros no total: Cardinale quer os gols de Ramos, mas também Moreira como titular ao lado de GIla. Nos próximos encontros, Cardinale pedirá relatórios em 360 graus.