O day after da derrota para o Benfica é decididamente amargo no Milan. Ontem, San Siro vaiou, tanto no fim do primeiro tempo quanto no apito final, a atuação ruim sob todos os pontos de vista de Pavlovic e companhia. Chegou, pontual como um relógio suíço, a primeira derrota da temporada, enquanto no campeonato o Diabo somou oito pontos dos doze disponíveis nesta primeira parte da temporada. Acima de tudo, há uma involução em nível tático que não pode deixar de fazer refletir quando estamos apenas na quinta rodada da Serie A.
Milan, Cardinale na Itália nas próximas horas: o dono do AC Milan quer mostrar proximidade com a equipe
Cardinale na Itália
A ausência de Cardinale em Milan-Benfica de qualquer forma já representava uma notícia, considerando o quanto a presença do proprietário foi constante em Milão ao longo de todo o verão. Ao mesmo tempo, é impensável que ele permaneça na Itália 365 dias por ano; os negócios americanos apenas foram colocados em stand-by. Segundo apurou a nossa redação, Cardinale estará na Itália nas próximas horas e estará normalmente em San Siro para o duelo de domingo à noite contra o Lecce.
O que ele pede a Amorim
A relação entre Cardinale e Amorim é direta, franca e sincera: há total sintonia entre a comissão técnica e a diretoria. Dito isso, o número um da Red Bird quer vencer jogando um futebol ofensivo. Um futebol que busca dominar o adversário: o projeto é ambicioso, sobretudo porque Amorim precisa de tempo para conhecer o futebol italiano e o seu elenco. As últimas atuações decepcionaram o dono do Milan porque ele não viu uma identidade precisa por parte da equipe, e várias análises serão feitas sobre esse aspecto.
Um último ponto, não menos importante, é o da valorização dos jogadores que chegaram no verão europeu por um investimento de 150 milhões de euros no total: Cardinale quer os gols de Ramos, mas também Moreira como titular ao lado de GIla. Nos próximos encontros, Cardinale pedirá relatórios em 360 graus.
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