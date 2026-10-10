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Milan: Cardinale em Milão para acelerar a nomeação do novo Head of Football; o que se sabe

Milan

O presidente do AC Milan terá, nestes dias, novas conversas para identificar um reforço na estrutura do clube a ser definido o quanto antes.

Gerry Cardinale está vivendo esta temporada com um entusiasmo tão forte que chega a ser contagiante. Aquele boné vermelho com a inscrição "Make Milan great again" é quase um manifesto das intenções do dono do Milan, que sabe muito bem que para alcançar o sucesso é necessária uma estrutura diretiva de alto nível.

Depois de semanas de trabalho do outro lado do oceano para concluir a operação Skydancer, agora ele pode voltar a se concentrar na busca por aquela figura que falta: o chefe do futebol. Ou, para dizer em inglês, Head of Football.

  • REUNIÃO OPERACIONAL

    Gerry Cardinale já colocou na agenda, nestes dias, toda uma série de conversas que precisam levar ao resultado final: a nomeação do novo chefe do futebol. Prazos? O quanto antes, despista o dono do Milan. Em linhas gerais, a seleção deve ser concluída até o fim de outubro, de modo a ter o tempo necessário para planejar, juntos, a janela de janeiro. O objetivo, de fato, é levar outros Goncalo Ramos ou Moreira para Milanello.


    Ontem de manhã, no centro esportivo do Milan, Cardinale reuniu sua equipe para tentar reduzir a lista de candidatos: o CEO Calvelli, o diretor de Football Intelligence Gardiner, o diretor da área de scouting Lomonte e o analista do departamento de Football Intelligence Estevao expuseram sua visão.

  • OS CANDIDATOS

    O ex-Roma Tiago Pinto agrada muito, hoje head of football do Bournemouth, adversário do Milan na Europa League. Conhece bastante bem a Série A e certamente o mercado internacional, com uma rede densa e variada de contatos com as principais agências de empresários internacionais.


    Da França, também surge como candidato Medhi Benatia, ex-zagueiro de Udinese, Roma e Juventus, depois dirigente do Olympique de Marselha, antes de ficar sem contrato.  Ao Milan ele iria quase correndo.


    O primeiro nome, já desde o verão passado, era o de Markus Krösche, responsável pela área esportiva do Eintracht Frankfurt. O dirigente alemão tem vínculo com seu atual clube por contrato até 2028, mas na Alemanha falava-se de uma ruptura. A saída parecia iminente nas últimas semanas, mas ainda não se concretizou.

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