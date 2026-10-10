Milan: Cardinale em Milão para acelerar a nomeação do novo Head of Football; o que se sabe

Gerry Cardinale está vivendo esta temporada com um entusiasmo tão forte que chega a ser contagiante. Aquele boné vermelho com a inscrição "Make Milan great again" é quase um manifesto das intenções do dono do Milan, que sabe muito bem que para alcançar o sucesso é necessária uma estrutura diretiva de alto nível.

Depois de semanas de trabalho do outro lado do oceano para concluir a operação Skydancer, agora ele pode voltar a se concentrar na busca por aquela figura que falta: o chefe do futebol. Ou, para dizer em inglês, Head of Football.