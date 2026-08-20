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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Milan: Cardinale é aguardado em Milanello; previstas conversas individuais com alguns jogadores

Milan
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O dono do Milan estará amanhã em Milanello e falará com os jogadores que não fazem parte dos planos de Amorim

Começa a Serie A e o mercado entra na fase final, e decisiva: de olho na estreia no campeonato e na reta final da janela de transferências, Gerry Cardinale, proprietário do Milan, é aguardado em Milanello. Amanhã, o dono do Milan estará presente no centro de treinamento do clube e, segundo informa a Sky, sua programação também prevê várias conversas, inclusive "one to one", com alguns jogadores para esclarecer quem fará parte do novo projeto e quem não fará. Devem ser monitoradas principalmente as conversas com os jogadores que não fazem parte do projeto técnico de Ruben Amorim e que o Milan tentará negociar até 1º de setembro, data de fechamento da janela de verão.


Cardinale no sábado depois deve acompanhar a equipe na partida de estreia no campeonato, no campo do Torino no domingo à noite.

  • Enquanto isso, no centro de treinamento do Milan, o novo reforço Moreira já trabalhou com o grupo, com Gabbia, Maignan e Rabiot, que portanto serão relacionados para o duelo com o Torino, marcado para domingo, às 20h45. Leao e Gimenez, por outro lado, seguem em trabalho separado, enquanto Pulisic deve voltar a trabalhar com o grupo a partir de amanhã.

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