Milan, Cardinale apaixonado por Nicolò Tresoldi: amor à primeira vista após os três gols contra a Inter

Os precedentes de De Ketelaere em 2022 e Jashari em 2025 não deixam margem para interpretações: o Bruges cobra caro, as negociações são difíceis e não há liquidações, sobretudo quando se trata de uma peça que nunca sai de moda e serve para todas as temporadas. Mas Cardinale não se deixa intimidar e também quer apostar na vontade do jogador, que colocou o Milan no topo de sua lista de desejos. "Sou torcedor do Milan, sonho em jogar pelo clube todas as manhãs", declarou em fevereiro passado, em entrevista à Sportweek. O futuro é uma incógnita, mas há poucas dúvidas sobre seu impacto nesta temporada: 12 gols em 14 jogos, sendo 4 em 3 partidas na Champions League e 8 em 10 no campeonato. Tresoldi é um jogador que faz gols, um camisa 9 de verdade, pronto para dar o grande salto. Um camisa 9 que sonha com o Milan.