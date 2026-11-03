Reforçar o Milan para sonhar alto. Gerry Cardinale foi claro: depois de gastar mais de 150 milhões de euros no mercado de transferências de verão, o dono do Milan e principal nome da RedBird quer ser um dos grandes protagonistas em janeiro. O clube não vai gastar dinheiro apenas por gastar, mas há a intenção de completar o elenco à disposição de Ruben Amorim e elevar o nível da equipe. Endrick, que já era acompanhado no verão e também foi cortejado pela Roma, é um nome a ser levado muito em conta, assim como Nicolò Tresoldi, atacante ítalo-alemão nascido em 2004 que segue marcando gols em série com a camisa do Brugge.
Milan, Cardinale apaixonado por Nicolò Tresoldi: amor à primeira vista após os três gols contra a Inter
Cardinale encantado com Tresoldi
Segundo La Gazzetta dello Sport, o Milan não quer desperdiçar o investimento feito em Goncalo Ramos, que custou mais de 70 milhões de euros, mas Cardinale se encantou por Tresoldi nas últimas semanas. O jogador marcou três gols contra a Inter em seu clássico particular pela Champions, no dia 13 de outubro passado, vencido pelos belgas por 4 a 3. Tresoldi torce para o Milan desde a infância e não esconde isso. O Milan gostaria de lhe dar a oportunidade de jogar pelo clube, mas o Bruges tem outros planos. No verão, rejeitou todas as propostas recebidas, inclusive as de 50 milhões de euros, e não tem nenhuma intenção de negociá-lo em janeiro. O assunto voltará a ser discutido no verão, depois da Eurocopa sub-21, que Tresoldi disputará pela Alemanha. Tudo isso só pode mudar diante de uma oferta irrecusável, praticamente fora dos padrões do mercado.
NÃO PARA DE MARCAR GOLS
Os precedentes de De Ketelaere em 2022 e Jashari em 2025 não deixam margem para interpretações: o Bruges cobra caro, as negociações são difíceis e não há liquidações, sobretudo quando se trata de uma peça que nunca sai de moda e serve para todas as temporadas. Mas Cardinale não se deixa intimidar e também quer apostar na vontade do jogador, que colocou o Milan no topo de sua lista de desejos. "Sou torcedor do Milan, sonho em jogar pelo clube todas as manhãs", declarou em fevereiro passado, em entrevista à Sportweek. O futuro é uma incógnita, mas há poucas dúvidas sobre seu impacto nesta temporada: 12 gols em 14 jogos, sendo 4 em 3 partidas na Champions League e 8 em 10 no campeonato. Tresoldi é um jogador que faz gols, um camisa 9 de verdade, pronto para dar o grande salto. Um camisa 9 que sonha com o Milan.
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