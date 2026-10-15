De acordo com a Sky e com fontes próximas ao Milan que também confirmaram a informação à nossa redação, Rabiot e o Milan estariam perto de chegar a um acordo para a renovação do contrato. Nos últimos dias, Cardinale intensificou os contatos com a mãe e agente do jogador, Veronique. As conversas estão levando à definição de um acordo pelo qual o francês terá um salário superior ao atual.