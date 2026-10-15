Rabiot se desdobra pelo Milan: volante, armador, meia ofensivo e líder do vestiário. Cada vez mais envolvido em tudo o que acontece no clube, ele está sempre entre os primeiros a se manifestar nas entrevistas coletivas após os jogos e a falar com o elenco. Essas atitudes não passaram despercebidas, tanto que a diretoria estabeleceu um objetivo importante: manter o ex-Marselha no clube por muitos anos.
Milan: Cardinale acelera a renovação de Rabiot; veja os detalhes da negociação para garantir a permanência do meio-campista francês
ACORDO PRÓXIMO
De acordo com a Sky e com fontes próximas ao Milan que também confirmaram a informação à nossa redação, Rabiot e o Milan estariam perto de chegar a um acordo para a renovação do contrato. Nos últimos dias, Cardinale intensificou os contatos com a mãe e agente do jogador, Veronique. As conversas estão levando à definição de um acordo pelo qual o francês terá um salário superior ao atual.
OS DETALHES DA NEGOCIAÇÃO
Rabiot prorrogará por mais duas temporadas seu contrato atual, que vence em 2028, com opção de um terceiro ano a favor do Milan. O salário do francês ultrapassará 6 milhões de euros, e ele será, ao lado de Maignan, o jogador mais bem pago do elenco do Milan. Os últimos detalhes estão sendo definidos, e Rabiot renovará em breve com o Milan.
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