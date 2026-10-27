Milan: Capello elogia Amorim: "Gosto quando um treinador faz o trabalho de treinador. Ele está trabalhando com Bartesaghi"

Fabio Capello fala à Gazzetta dello Sport sobre os assuntos do momento no Milan e elogia o trabalho realizado até agora por Amorim e a evolução de Bartesaghi na nova função de jogador de lado no meio-campo.





Vamos ao Milan, que venceu por 2 a 0 em Udine apesar de ter sete jogadores do elenco no departamento médico.

"Três pontos importantes, justamente diante da situação de emergência que o Milan vive. As lesões estão começando a ser um fator para todas as equipes, e Roma e Milan estão entre as mais afetadas no momento. Por

sorte

, hoje os elencos são mais amplos e os técnicos podem contar com cinco substituições. Bem diferente da minha época...".