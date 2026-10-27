Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-ITA-SERIEA-UDINESE-MILANAFP
Traduzido por

Milan: Capello elogia Amorim: "Gosto quando um treinador faz o trabalho de treinador. Ele está trabalhando com Bartesaghi"

Campeonato Italiano
Milan

As declarações de Fabio Capello à Gazzetta dello Sport sobre o Milan, o trabalho de Amorim e a nova função de Bartesaghi

Fabio Capello fala à Gazzetta dello Sport sobre os assuntos do momento no Milan e elogia o trabalho realizado até agora por Amorim e a evolução de Bartesaghi na nova função de jogador de lado no meio-campo.


Vamos ao Milan, que venceu por 2 a 0 em Udine apesar de ter sete jogadores do elenco no departamento médico.
"Três pontos importantes, justamente diante da situação de emergência que o Milan vive. As lesões estão começando a ser um fator para todas as equipes, e Roma e Milan estão entre as mais afetadas no momento. Por

sorte

, hoje os elencos são mais amplos e os técnicos podem contar com cinco substituições. Bem diferente da minha época...". 

  • A sacada de usar Bartesaghi mais adiantado

    Enquanto isso, Amorim improvisou Bartesaghi como ponta.
    "Também acho que foi uma escolha motivada pelos muitos desfalques. Mas gosto quando um treinador faz o seu trabalho: se, ao trabalhar com Bartesaghi em Milanello, Amorim percebeu que ele poderia jogar naquela posição, teve mérito ao enxergar isso. Também gostei de ver Allegri escalar De Bruyne na armação do Napoli, só para dar outro exemplo atual".

    Depois da rodada do meio de semana, haverá o clássico de Milão no sábado...
    "Tenho a sensação de que pode ser um dos momentos decisivos da temporada, embora ainda haja um longo caminho pela frente. É fácil dizer que será decisivo para o Milan, que ainda não é um projeto acabado. Mas atenção também à Inter: nos últimos dois anos, a equipe abriu 35 pontos de vantagem sobre o Milan, mas não venceu o rival em sete clássicos consecutivos. Não é pouca coisa, e talvez ainda haja algum resquício disso na cabeça dos jogadores de Chivu".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

28 de out. de 2026

BOL

BOL