Milan, campeão da Itália sub-15 graças ao pequeno Yamal: veja quem é Jadid, o artilheiro de 700 gols

Jadid marcou quase 700 gols nas categorias de base do Rossonero, um número que o aproximou, pelo menos em termos de recordes, do jogador mais comentado das categorias de base do Milan: Francesco Camarda. A comparação, do ponto de vista técnico, não se sustenta: Camarda é um artilheiro de área, enquanto Jadid cria jogadas, marca o adversário e leva a bola até o gol.





Diante do gol, ele tem o instinto assassino dos grandes artilheiros: quando surge a oportunidade, dificilmente ele a deixa passar.



