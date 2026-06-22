A vitóriapor 2 a 0 sobre o Empoli permitiu ao Milan Sub-15 conquistar o quarto título na categoria, após os títulos anteriores de 1992, 2010 e 2022. Uma vitória assinada por Manna e pelo jovem fenômeno Jadid já no primeiro tempo, que é a recompensa merecida pelo caminho percorrido, dia após dia, na Puma House Football.
Traduzido por
Milan, campeão da Itália sub-15 graças ao pequeno Yamal: veja quem é Jadid, o artilheiro de 700 gols
EIS QUEM É JADID
Akram Jadid, nascido em 2011, sabe jogar futebol. E muito bem. Sua trajetória no Rossonero frequentemente vai além da categoria em que deveria atuar e, de fato, ele já jogou também na sub-17. Ele sabe jogar de costas para o gol, pede a bola e a defende com força e personalidade. Mas é quando tem espaço em campo que ele mostra o seu melhor: avança, arranca a bola e marca gols. Muitos e de todas as maneiras. A comparação com Yamal não surge de uma previsão de carreira, obviamente, mas sim por causa de suas origens e daquela habilidade de driblar o adversário e marcar gols.
700 GOLS PELO ROSSONERO
Jadid marcou quase 700 gols nas categorias de base do Rossonero, um número que o aproximou, pelo menos em termos de recordes, do jogador mais comentado das categorias de base do Milan: Francesco Camarda. A comparação, do ponto de vista técnico, não se sustenta: Camarda é um artilheiro de área, enquanto Jadid cria jogadas, marca o adversário e leva a bola até o gol.
Diante do gol, ele tem o instinto assassino dos grandes artilheiros: quando surge a oportunidade, dificilmente ele a deixa passar.
ENTRE A ITÁLIA E O MARROCOS
Sua trajetória também inclui a questão fundamental da dupla nacionalidade. Jadid tem cidadania marroquina e italiana, já disputou duas partidas pela seleção marroquina Sub-16 e, até o momento, nenhuma pela Itália. Mas o caso continua em aberto, e a Federação tentará convencer o jovem prodígio do Milan.