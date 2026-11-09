O Milan mira o futuro e o mercado de janeiro, com diversas oportunidades que a nova equipe de dirigentes terá de tentar aproveitar e analisar mais a fundo. O anúncio de Markus Kroesche como novo diretor esportivo do clube (e da chegada posterior de Hardung para trabalhar ao seu lado) ainda não foi oficializado, mas os acordos já foram fechados e, a partir de janeiro, a nova equipe estará em atividade. Enquanto isso, porém, segundo o Corriere della Sera, os dirigentes já estão monitorando o mercado com um objetivo bem definido: um atacante para janeiro.
Milan: Camarda emprestado, Kroesche já monitora o mercado de centroavantes para janeiro
Camarda ainda está muito cru
Segundo o Corriere della Sera, o Milan percebeu que, neste momento, um peso grande demais recai sobre os ombros de Francesco Camarda. Até Goncalo Ramos é alvo de muitas críticas pela falta de gols. Colocar todo o peso do ataque sobre o italiano, quando o titular já enfrenta dificuldades, é uma missão que corre o risco de afundá-lo. Aliás, o Milan começa a considerar seriamente um empréstimo de seis meses para Camarda, para que ele tenha mais espaço e sequência, talvez como titular.
KROSCHE JÁ ESTÁ TRABALHANDO
E, nessa perspectiva, Markus Krosche já está começando a monitorar o mercado de atacantes centrais de olho em janeiro. Não deve ser uma contratação como a de Fullkrug de um ano atrás (apesar do ótimo início de temporada que ele teve agora na Bundesliga), que chegou às pressas no início da janela de transferências e sem ritmo de jogo. Terá de ser uma oportunidade, com um jogador já pronto para entrar em campo e que talvez possa se transformar em investimento ao fim da temporada.
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