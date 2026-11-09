Milan: Camarda emprestado, Kroesche já monitora o mercado de centroavantes para janeiro

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O Milan mira o futuro e o mercado de janeiro, com diversas oportunidades que a nova equipe de dirigentes terá de tentar aproveitar e analisar mais a fundo. O anúncio de Markus Kroesche como novo diretor esportivo do clube (e da chegada posterior de Hardung para trabalhar ao seu lado) ainda não foi oficializado, mas os acordos já foram fechados e, a partir de janeiro, a nova equipe estará em atividade. Enquanto isso, porém, segundo o Corriere della Sera, os dirigentes já estão monitorando o mercado com um objetivo bem definido: um atacante para janeiro.