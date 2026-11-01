O nome que mais desperta o interesse de Cardinale é o do brasileiro Endrick, uma espécie de obsessão desde o verão passado, quando Mourinho barrou a negociação com o Real Madrid. A posição do Special One ficou ainda mais rígida com o passar dos meses, mas o Milan não perdeu as esperanças e insistirá para tentar abrir uma brecha. A boa relação com a agência do ex-jogador do Palmeiras, a Roc Nation, pode ser a chave para flexibilizar a posição da Casa Blanca. Vários clubes estão de olho em Endrick: Roma, Aston Villa e, agora, Arsenal.