A ambição de conquistar algo importante nesta temporada move Cardinale, que afirmou estar pronto para investir na janela de transferências de janeiro em entrevista recente à Gazzetta dello Sport. Para cumprir a missão que estabeleceu para si, o dono do Milan conta com os contatos e os conhecimentos de Krosche que, a partir de 1º de dezembro, iniciará sua trajetória como chefe de futebol do Milan.
Milan, Camarda caminha para ser emprestado em janeiro: Cardinale insiste em trazer Endrick do Real Madrid para o clube
ENDRICK, UMA IDEIA FIXA
O nome que mais desperta o interesse de Cardinale é o do brasileiro Endrick, uma espécie de obsessão desde o verão passado, quando Mourinho barrou a negociação com o Real Madrid. A posição do Special One ficou ainda mais rígida com o passar dos meses, mas o Milan não perdeu as esperanças e insistirá para tentar abrir uma brecha. A boa relação com a agência do ex-jogador do Palmeiras, a Roc Nation, pode ser a chave para flexibilizar a posição da Casa Blanca. Vários clubes estão de olho em Endrick: Roma, Aston Villa e, agora, Arsenal.
Camarda a caminho de um empréstimo
As próximas semanas serão de muita reflexão no Milan, sobretudo sobre o setor ofensivo, porque Ramos está isolado demais e não consegue render à altura de seu potencial. A ideia seria contratar outro atacante de alto nível, tanto para aumentar a concorrência interna quanto para dar novas opções a Amorim. E atenção ao futuro de Camarda: segundo Gianluca Di Marzio, ganha força a possibilidade de uma saída por empréstimo em janeiro para que ele jogue com regularidade.
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