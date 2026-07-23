Assim que assinar o novo contrato, abrir-se-á uma nova fase em que o Milan e os representantes de Camarda decidirão qual é o melhor caminho a seguir na próxima temporada para dar continuidade ao seu percurso de crescimento. Nas últimas horas, o Parma procurou informar-se junto do seu agente, Beppe Riso, para sondar a disponibilidade para uma cedência por empréstimo, tendo em conta que o Milan não tem intenção de perder o controlo sobre o jogador nascido em 2008.