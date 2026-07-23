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Milan, Camarda assina esta tarde a renovação do contrato até 2031: o Parma de Cuesta quer o avançado

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Milan, está tudo acertado para a renovação do jovem talento Camarda: agora falta passar ao papel

O Milan blinda a sua joia mais importante entre os jovens para evitar novos casos como o de Liberali. Na tarde de quinta-feira, 23 de julho, por volta das 18h, Francesco Camarda irá à Casa Milan para assinar a renovação do contrato até 2031, na sequência do que foi feito ontem pelo amigo Christian Comotto.

  • SONDAGEM PARMA

    Assim que assinar o novo contrato, abrir-se-á uma nova fase em que o Milan e os representantes de Camarda decidirão qual é o melhor caminho a seguir na próxima temporada para dar continuidade ao seu percurso de crescimento. Nas últimas horas, o Parma procurou informar-se junto do seu agente, Beppe Riso, para sondar a disponibilidade para uma cedência por empréstimo, tendo em conta que o Milan não tem intenção de perder o controlo sobre o jogador nascido em 2008.

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