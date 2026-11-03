Nada mudou na confiança que Cardinale e Amorim depositam em Camarda: o dono do Milan foi um dos principais responsáveis pela renovação de contrato acertada no verão passado até 2031, com opção por mais uma temporada. A convicção de que o jogador nascido em 2008 pode se tornar cada vez mais importante para o clube nos próximos anos é forte, mas o presente mostra uma realidade diferente e mais complexa: a jovem promessa do Milan vem de uma cirurgia no ombro que o fez perder a segunda metade da temporada passada e precisa voltar a fazer jogadas.
Milan, Camarda a caminho de um empréstimo em janeiro: as dúvidas e o possível destino do jovem talento do clube
A caminho de uma transferência por empréstimo
Amorim confia em Camarda, mas só o escalou quatro vezes no campeonato, somando 36 minutos, e uma vez na Europa League, desde o primeiro minuto contra o Salzburgo, antes de substituí-lo aos 60. Camarda precisa jogar, mas, no Milan, a missão beira o impossível, considerando a atual condição física e a presença de Ramos. Por isso, nas últimas horas, ganhou força a possibilidade de um empréstimo já na janela de transferências de inverno. Amorim está recuando um pouco e pode dar o aval à negociação, desde que o Milan mantenha os direitos sobre o jogador.
PARA ONDE PODE IR
O ponto central será evitar que o futuro de Camarda seja determinado apenas pelas oportunidades oferecidas pelo mercado. É claro que ele precisa de minutos em campo e continuidade, além de responsabilidades e da chance de errar. Para um atacante tão jovem, esses fatores podem fazer a diferença entre uma trajetória de crescimento gradual e uma temporada passada à espera de oportunidades esporádicas.
O Milan estaria avaliando a possibilidade de um novo destino temporário caso o espaço disponível para o jovem continue limitado. Entre os cenários, a Série B parece ser a opção mais concreta, uma divisão que poderia oferecer a Camarda mais chances de jogar regularmente. Francesco esteve perto da Samdporia no verão passado, e o interesse continua concreto. Pisa, Benevento e Empoli também são clubes interessados. Resta saber qual será a escolha do jovem, uma decisão que será avaliada tanto pelo clube quanto por seu estafe, de olho na Série A.
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