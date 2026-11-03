O ponto central será evitar que o futuro de Camarda seja determinado apenas pelas oportunidades oferecidas pelo mercado. É claro que ele precisa de minutos em campo e continuidade, além de responsabilidades e da chance de errar. Para um atacante tão jovem, esses fatores podem fazer a diferença entre uma trajetória de crescimento gradual e uma temporada passada à espera de oportunidades esporádicas.

O Milan estaria avaliando a possibilidade de um novo destino temporário caso o espaço disponível para o jovem continue limitado. Entre os cenários, a Série B parece ser a opção mais concreta, uma divisão que poderia oferecer a Camarda mais chances de jogar regularmente. Francesco esteve perto da Samdporia no verão passado, e o interesse continua concreto. Pisa, Benevento e Empoli também são clubes interessados. Resta saber qual será a escolha do jovem, uma decisão que será avaliada tanto pelo clube quanto por seu estafe, de olho na Série A.