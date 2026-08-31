Warren Bondo e um futuro ainda totalmente por escrever. O meio-campista francês está de saída do Milan (nem sequer havia sido convocado por Amorim para a pré-temporada) e, depois de dizer "não" aos turcos do Corum e aos americanos do San Jose Earthquakes, agora pode avaliar entre duas opções na Serie A.
Getty Images Sport
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Milan, Bondo perto da saída: tentativa do Monza, mas o Sassuolo tenta a ultrapassagem
Sassuolo na frente do Monza
Nas últimas horas, surgiu uma oportunidade do Sassuolo por Warren Bondo: o diretor esportivo do clube intensificou os contatos com o responsável pelo mercado do Milan, Almstadt, para tentar entender a viabilidade da operação. Há discussões sobre a possível fórmula da transferência e os parâmetros econômicos com o jogador. O Monza também fez uma sondagem pelo meio-campista francês para um possível retorno à casa, mas sem aprofundar.
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