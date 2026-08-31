Nas últimas horas, surgiu uma oportunidade do Sassuolo por Warren Bondo: o diretor esportivo do clube intensificou os contatos com o responsável pelo mercado do Milan, Almstadt, para tentar entender a viabilidade da operação. Há discussões sobre a possível fórmula da transferência e os parâmetros econômicos com o jogador. O Monza também fez uma sondagem pelo meio-campista francês para um possível retorno à casa, mas sem aprofundar.