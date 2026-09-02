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Milan, bastidor surpreendente: tentativa por Scalvini no último dia de mercado, a reconstrução

Milan

Milan, as últimas 24 horas foram caracterizadas por várias tentativas de um reforço para a defesa: surge um bastidor sobre Scalvini

O mercado do Milan foi, no geral, discreto, mas não foi concluído. Esse é o pensamento predominante entre a torcida do Milan. Cardinale e Gardiner não foram capazes de atender a todos os pedidos de Amorim, que será chamado a fazer um esforço extra com um elenco que apresenta várias fragilidades: do lado esquerdo do meio-campo ao reserva de Ramos, passando por um reforço fundamental na defesa.



  • Tentativa por Scalvini

    Giorgio Scalvini é um dos melhores zagueiros da Serie A e há bastante tempo manifesta o desejo de um novo desafio profissional, mais ambicioso. No dia de ontem, segundo o que foi publicado pela Gazzetta dello Sport, o AC Milan tentou atender a esse desejo. Apesar disso, a Atalanta respondeu que eram necessários mais de 40 milhões, valor alto demais para um clube que depois passou a mirar outros alvos.

    • Publicidade

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