Giorgio Scalvini é um dos melhores zagueiros da Serie A e há bastante tempo manifesta o desejo de um novo desafio profissional, mais ambicioso. No dia de ontem, segundo o que foi publicado pela Gazzetta dello Sport, o AC Milan tentou atender a esse desejo. Apesar disso, a Atalanta respondeu que eram necessários mais de 40 milhões, valor alto demais para um clube que depois passou a mirar outros alvos.