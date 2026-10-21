Para piorar a situação do Milan, no último treino antes da partida, Goncalo Ramos teve de parar. Segundo a Sky, o atacante português não embarcará com os companheiros rumo a Bournemouth para o confronto marcado para amanhã à noite, válido pela terceira rodada da Europa League.
Milan, baixa de Ramos: o atacante português sofreu uma lesão na panturrilha e não enfrenta o Bournemouth. Há preocupação para o clássico
Sobrecarga muscular na panturrilha
Segundo Manuele Baiocchini, ao vivo na Sky Sport, Ramos se machucou nesta manhã em Milanello e sofreu uma sobrecarga muscular na panturrilha. O atacante português já deixou o centro de treinamento do Milan e amanhã será submetido aos exames de praxe. Ele não será convocado para a partida da EuropaLeague contra o Bournemouth.
ANSIEDADE PELO CLÁSSICO
Amorim cruza os dedos e espera que a ausência de Ramos não seja muito longa. O ex-PSG certamente ficará fora do confronto pela Liga Europa contra o Bournemouth e da próxima partida fora de casa contra a Udinese. Dificilmente estará apto para o jogo da próxima quarta-feira, em San Siro, contra o Bologna, e a equipe médica fará de tudo para tê-lo à disposição no clássico de 31 de outubro.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.