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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, baixa de Ramos: o atacante português sofreu uma lesão na panturrilha e não enfrenta o Bournemouth. Há preocupação para o clássico

Milan

Milan, mais um contratempo: Goncalo Ramos para no último treino antes do jogo

Para piorar a situação do Milan, no último treino antes da partida, Goncalo Ramos teve de parar. Segundo a Sky, o atacante português não embarcará com os companheiros rumo a Bournemouth para o confronto marcado para amanhã à noite, válido pela terceira rodada da Europa League.

  • Sobrecarga muscular na panturrilha

    Segundo Manuele Baiocchini, ao vivo na Sky Sport, Ramos se machucou nesta manhã em Milanello e sofreu uma sobrecarga muscular na panturrilha. O atacante português já deixou o centro de treinamento do Milan e amanhã será submetido aos exames de praxe. Ele não será convocado para a partida da EuropaLeague contra o Bournemouth.

  • ANSIEDADE PELO CLÁSSICO

    Amorim cruza os dedos e espera que a ausência de Ramos não seja muito longa. O ex-PSG certamente ficará fora do confronto pela Liga Europa contra o Bournemouth e da próxima partida fora de casa contra a Udinese. Dificilmente estará apto para o jogo da próxima quarta-feira, em San Siro, contra o Bologna, e a equipe médica fará de tudo para tê-lo à disposição no clássico de 31 de outubro.

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