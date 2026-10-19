"Athekame? Estamos acompanhando seu desempenho, assim como o dos outros jogadores emprestados. No início da temporada, eu o via mais como um Moreira. Não sei se a situação vai mudar. O futebol é assim. Ele está indo muito bem com Fonseca, depois veremos o que acontece". Foi assim que Amorim falou sobre Athekame em 11 de outubro, ao justificar a decisão de emprestá-lo ao Lyon sem opção de compra.

Talvez a decisão tenha sido um pouco apressada, considerando que, pela direita, Chukwueze tem apenas Hutchinson como substituto, embora o inglês seja certamente mais ofensivo. A impressão é que Athekame ainda não convence Amorim por completo e, por isso, dificilmente o técnico pedirá seu retorno na janela de transferências de inverno, apesar das poucas opções pelo lado direito. Sem esquecer que o Lyon recebeu garantias claras de que poderia contar com o ex-Young Boys. Enquanto isso, ele evolui, se diverte e diverte os torcedores do Lyon.