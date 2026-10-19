A França aos pés de Zachary Athekame, quem diria. Os principais jornais esportivos franceses deram grande destaque à atuação do lateral-direito suíço na vitória do Lyon sobre o Nice por 2 a 1. A assistência para o segundo gol de Tessman foi uma joia que confirma a evolução do jogador nascido em 2004, impulsionada pela confiança que Paulo Fonseca depositou nele desde o início. E o técnico português pode fazer a alegria de seu ex-clube, o Milan: Athekame voltará ao clube mais consciente, maduro e com um valor financeiro pelo menos duas vezes maior que os quase 10 milhões acertados por Igli Tare com o Young Boys, da Suíça, por sua transferência.
Milan, Athekame segue imparável pelo Lyon: está entre os melhores da Ligue 1; o que se sabe sobre o mercado de janeiro
ATRÁS APENAS DE HAKIMI
Os torcedores do Lyon são loucos por esse garoto, que se impôs desde o primeiro dia com personalidade e muita qualidade técnica. Pelos números, Athekame vem se firmando como o melhor lateral-direito da Ligue 1: em 7 jogos, já marcou dois gols e deu três assistências. Em termos de qualidade individual, certamente fica atrás de Hakimi, do PSG, mas os números são claros e inequívocos. O Milan acompanha, satisfeito com a escolha feita no verão passado.
O QUE SE SABE SOBRE UM POSSÍVEL RETORNO EM JANEIRO
"Athekame? Estamos acompanhando seu desempenho, assim como o dos outros jogadores emprestados. No início da temporada, eu o via mais como um Moreira. Não sei se a situação vai mudar. O futebol é assim. Ele está indo muito bem com Fonseca, depois veremos o que acontece". Foi assim que Amorim falou sobre Athekame em 11 de outubro, ao justificar a decisão de emprestá-lo ao Lyon sem opção de compra.
Talvez a decisão tenha sido um pouco apressada, considerando que, pela direita, Chukwueze tem apenas Hutchinson como substituto, embora o inglês seja certamente mais ofensivo. A impressão é que Athekame ainda não convence Amorim por completo e, por isso, dificilmente o técnico pedirá seu retorno na janela de transferências de inverno, apesar das poucas opções pelo lado direito. Sem esquecer que o Lyon recebeu garantias claras de que poderia contar com o ex-Young Boys. Enquanto isso, ele evolui, se diverte e diverte os torcedores do Lyon.
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