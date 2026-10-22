Milan, Arsenal se movimentou por Tresoldi: 60 milhões já em janeiro

O Bruges segue voando na Champions League e, mesmo sem marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Lens, como havia feito ao anotar três gols contra a Inter, Nicolò Tresoldi foi decisivo para a equipe comandada por Leko.
No gol de Vanaken que abriu o placar, houve um toque do atacante, ainda disputado pelas seleções de Itália e Alemanha. Seu nome, inevitavelmente, virou alvo de muitos rumores no mercado de transferências. O Milan se movimentou de olho na paixão do jogador pelo clube desde criança, mas, segundo o The Sun o clube que hoje mais se movimenta por ele é o Arsenal de Arteta.