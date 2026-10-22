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cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
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Milan, Arsenal se movimentou por Tresoldi: 60 milhões já em janeiro

Milan
Club Brugge
Arsenal
N. Tresoldi

O Bruges segue voando na Champions League e, mesmo sem marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Lens, como havia feito ao anotar três gols contra a Inter, Nicolò Tresoldi foi decisivo para a equipe comandada por Leko.

No gol de Vanaken que abriu o placar, houve um toque do atacante, ainda disputado pelas seleções de Itália e Alemanha. Seu nome, inevitavelmente, virou alvo de muitos rumores no mercado de transferências. O Milan se movimentou de olho na paixão do jogador pelo clube desde criança, mas, segundo o The Sun o clube que hoje mais se movimenta por ele é o Arsenal de Arteta.

  • Arsenal acelera

    O desempenho do atacante nascido em 2004 está em franca evolução, e o Arsenal não pretende perder mais tempo. Os olheiros acompanharão o Brugge de perto para monitorá-lo, mas o objetivo da diretoria dos Gunners segue sendo se antecipar a todos os concorrentes e contratá-lo já em janeiro.

  • NEGÓCIO DE 60 MILHÕES

    Segundo o Sun, os dirigentes do Arsenal já começaram a se movimentar para entender as condições do negócio e para convencer o Bruges a abrir mão de sua joia já em janeiro terão de lidar com uma pedida de pelo menos 60 milhões de euros pelo passe do jogador. Arteta pediu expressamente um reforço para o ataque em janeiro. O Milan conseguirá enfrentar essa concorrência apoiando-se no amor do jovem pelo clube?

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