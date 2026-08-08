Amorim já tinha sido bastante claro na coletiva da véspera de Milan-Chelsea: o elenco é longo demais e a próxima será a semana das escolhas definitivas. Traduzindo em palavras simples: vou comunicar aos jogadores quem estará dentro ou fora do projeto. Na realidade, ele já fez isso no sábado ao deixar de fora tanto Tomori quanto Fofana: apesar da série de mudanças no segundo tempo, o defensor inglês e o meio-campista inglês ficaram apenas assistindo do banco. O sinal dado pelo técnico português é claro: ambos terão de procurar um novo destino. Ou melhor ainda, o Milan fará isso.