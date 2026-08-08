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Grafica CM Leao Fofana Tomori Milan 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Milan, aqui estão as duas primeiras reprovações para Amorim: zero minutos para Fofana e Tomori, para onde podem ir e quanto o AC Milan arrecada

Milan

Milan: além de Leão, Fofana e Tomori também estão no mercado; Amorim não os coloca em campo contra o Chelsea

Amorim já tinha sido bastante claro na coletiva da véspera de Milan-Chelsea: o elenco é longo demais e a próxima será a semana das escolhas definitivas. Traduzindo em palavras simples: vou comunicar aos jogadores quem estará dentro ou fora do projeto. Na realidade, ele já fez isso no sábado ao deixar de fora tanto Tomori quanto Fofana: apesar da série de mudanças no segundo tempo, o defensor inglês e o meio-campista inglês ficaram apenas assistindo do banco. O sinal dado pelo técnico português é claro: ambos terão de procurar um novo destino. Ou melhor ainda, o Milan fará isso.

  • 15 MILHÕES POR TOMORI

    A saída de Tomori pode ser útil para abrir espaço na defesa: Amorim quer um líder, um jogador forte na saída de bola e com ótima experiência internacional. O Milan avalia o defensor inglês em não menos de 15 milhões de euros e em breve falará com seu agente para encontrar uma solução no mercado. Coventry e Newcastle haviam sondado a situação, a Juventus observa como plano B a Lucumi, mas atenção para novas investidas do exterior.

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  • 20 MILHÕES POR FOFANA

    No que diz respeito ao dossiê Fofana, a decisão tão clara foi tomada nos últimos dias por Amorim e sua comissão técnica. Para o ex-Monaco, Almastadt parte de uma avaliação que não deve ser inferior a 20 milhões de euros, e o Crystal Palace lidera uma delegação de clubes ingleses muito interessados no francês. Atenção também ao Marselha caso Hojbjerg saia rumo ao Newscastle. O Milan acelera no mercado de saídas...

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