Um pouco de notas e comentários soltos para o Milan, que terminou comemorando diante da curva do Milan. Maignan tocou na bola com as mãos uma vez: o suficiente para evitar uma chance no primeiro tempo. Gila atento, como de costume, limitando mais do que o habitual algumas iniciativas um pouco mais temerárias. Também De Winter fez o seu papel, o que não foi pouco para remediar algumas infiltrações. Assim, as iniciativas saídas de trás tiveram a assinatura de Pavlovic, parado pelo goleiro Stankovic na chance mais clara da meia hora.





No meio-campo, Chuku apareceu de forma intermitente, pouco ligado e muito apagado, embora não tenha passado despercebida uma oportuna intervenção sua em uma investida malandra do Venezia. O outro “recuperado” entre os ex-epurados do ano passado, ou seja, Musah, apresentou muita quantidade e a mesma dose de imprecisão, um passo atrás no caminho que parecia ter começado, muito melhor, no domingo passado, em Turim. É verdade que no início do segundo tempo acertou o travessão, mas foi mais um gol perdido do que um lance azarado. Porém, também foi bastante opaco o ordinário de Modric, desconfortável nas explosões de uma partida por vezes frenética. Pela esquerda, sem brilho, Bartesaghi, um pouco escolar, na verdade, mas providencial ao menos em um corte em cima da linha no segundo pau com Maignan já encoberto, quando ainda estava 0 a 0.





No ataque, Loftus-Cheek: sobrenome duplo, mas meio inacabado. Tem físico, potência, corrida. Todas qualidades que sempre se percebem e quase nunca se veem. Melhor Cisse, mas ainda tão esforçado quanto verde. O garoto sabe jogar (presente) e vai chegar lá (futuro): a diferença nos tempos verbais significa que não se pode exigir a regularidade de um veterano, ao menos em determinado nível. Já o nível de expectativa é altíssimo para Gonçalo Ramos, também pelo preço, mais de 70 milhões, que pesa sobre cada bola tocada ou raspada, de cabeça ou com o pé. Depois de deixar bastante a desejar, o atacante português desencantou justamente na chance mais delicada e difícil, a que serviu para abrir o placar. Dali em diante, todos esqueceram alguns erros grosseiros cometidos no primeiro tempo. E assim Gonçalo virou simplesmente GOLçalo.





Com certeza, o Milan mudou quando Amorim acionou as substituições. Exatamente como em Turim, Rabiot mudou a construção e Saelemaekers mudou a partida. O belga achou Ramos para o gol da vantagem e acionou Jashari (que também entrou bem) para o segundo gol. No fim, o Milan terminou com San Siro em festa. Sonhar é possível. Se iludir, não. Mas daqui a uma semana já será o duelo da verdade com a Juventus. E aí se verá.