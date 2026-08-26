O sinal, claro, havia chegado no último domingo: Pietro Terracciano não estava no banco em Torino x Milan. O experiente goleiro, ex-Fiorentina, conversou com o Milan nos últimos dias e, a partir desse encontro, chegou-se à decisão, em comum acordo, de encerrar a relação nos próximos dias, apesar do contrato em vigor até 2026. De um lado, o desejo de voltar a jogar com regularidade; do outro, a linha do Milan, que quer valorizar os jovens goleiros presentes no elenco.