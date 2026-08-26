O sinal, claro, havia chegado no último domingo: Pietro Terracciano não estava no banco em Torino x Milan. O experiente goleiro, ex-Fiorentina, conversou com o Milan nos últimos dias e, a partir desse encontro, chegou-se à decisão, em comum acordo, de encerrar a relação nos próximos dias, apesar do contrato em vigor até 2026. De um lado, o desejo de voltar a jogar com regularidade; do outro, a linha do Milan, que quer valorizar os jovens goleiros presentes no elenco.
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Milan aprova a linha verde para o gol: Terracciano perto do Monza, Torriani promovido. Eis quem será o terceiro goleiro
Terracciano vê o Monza
O agente de Terracciano está trabalhando há vários dias para encontrar a melhor solução possível para seu cliente. Depois de esfumar a possibilidade de a Juventus (que contratou Grabara como segundo goleiro), Pastorello reativou os contatos com o Monza, que busca desesperadamente um goleiro confiável para dar ao técnico Juric. Nas próximas horas, está prevista uma reunião na qual as partes tentarão selar o acordo definitivo.
Torriani promovido
A escolha de apostar em Torriani como segundo goleiro, atrás de Maignan, veio antes da decisão de colocar Terracciano no mercado. O Milan acredita muito em Torriani e planejou um próximo passo em sua carreira. Um sinal claro lançado também no mercado: diversos pedidos chegaram no mês de junho, mas o Milan sempre recusou.
A escolha entre Pittarella
Em 18 de agosto, o Milan oficializou a renovação do contrato de Léo-Paul Bouyer, goleiro francês nascido em 2008, que disputará a função de terceiro goleiro com Matteo Pittarella, que está à frente na hierarquia de Ruben Amorim.
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