Omari Hutchinson é o novo jogador do Milan. O meia-atacante e ponta chega do Nottingham Forest por empréstimo com opção de compra. O inglês havia chegado a Milão na noite de domingo e concluído os exames médicos na segunda-feira. Desejado expressamente pelo técnico Amorim, Hutchinson chega poucas horas depois da oficialização da saída de Rafa Leao, que se transferiu para o Galatasaray e de quem, ao menos figurativamente, herdará o bastão.
A negociação foi fechada com base em um empréstimo oneroso de cerca de 4 milhões de euros (3,5 milhões de libras) com opção de compra. O salário do jogador será pago integralmente pelo Nottingham Forest.