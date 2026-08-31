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Simone Gervasio

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Milan anuncia oficialmente Hutchinson: os detalhes do novo reforço para Amorim

Milan
Mercado da bola
Campeonato Italiano

Omari Hutchinson é o novo jogador do Milan. O meia-atacante e ponta chega do Nottingham Forest por empréstimo com opção de compra. O inglês havia chegado a Milão na noite de domingo e concluído os exames médicos na segunda-feira. Desejado expressamente pelo técnico Amorim, Hutchinson chega poucas horas depois da oficialização da saída de Rafa Leao, que se transferiu para o Galatasaray e de quem, ao menos figurativamente, herdará o bastão.


A negociação foi fechada com base em um empréstimo oneroso de cerca de 4 milhões de euros (3,5 milhões de libras) com opção de compra. O salário do jogador será pago integralmente pelo Nottingham Forest.


  • Esta é a nota oficial do AC Milan:


    "O AC Milan comunica a contratação por empréstimo, com opção de compra em definitivo, dos direitos esportivos do jogador Omari Elijah Giraud-Hutchinson junto ao Nottingham Forest FC, até 30 de junho de 2027.


    Nascido em Redhill, na Inglaterra, em 30 de outubro de 2003, de nacionalidade inglesa e naturalizado jamaicano, Hutchinson foi formado nas categorias de base de Chelsea e Arsenal, clube com o qual também assinou seu primeiro contrato profissional em novembro de 2020. No verão de 2022, transferiu-se para o Chelsea e, em janeiro de 2023, fez sua estreia no time principal na partida da Premier League contra o Manchester City. Na temporada seguinte, emprestado ao Ipswich Town, conquistou o acesso à primeira divisão, algo que faltava ao clube havia 22 anos, também graças aos seus 10 gols.


    Depois de uma passagem pelo Suffolk, no verão de 2025 foi contratado em definitivo pelo Nottingham Forest, pelo qual somou 41 jogos e 1 gol.


    Ponta esquerda ofensivo, Omari também tem papel de destaque nas seleções de base da Inglaterra. Com a seleção sub-21, em junho de 2025, conquistou o Campeonato Europeu da categoria, disputado na Eslováquia.


    Omari Hutchinson vestirá a camisa 20.

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