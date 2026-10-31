Coragem e boas ideias dão resultado. Talvez nem sempre de imediato, mas, a longo prazo, sempre. Amorim não olha para o histórico nem para a idade de seus jogadores, e sim para o que vê no dia a dia em Milanello. Assim, deu espaço e confiança ao jovem de 20 anos Diawara que, ao lado de Gila, conseguiu conter a força ofensiva da Inter pelos lados: em apenas uma ocasião a equipe levou perigo em um cruzamento, e um excelente Maignan fechou o gol para Spence.

A ideia de montar um meio-campo com três jogadores, incluindo Musah, no lugar da habitual dupla, fechou as linhas de passe e os espaços de Calhanoglu, que tinha sempre o ex-Atalanta na marcação. O plano tático para Musah também tinha outra função: dar cobertura a Modric, que assim ficava mais livre para se deslocar pelos lados e criar jogadas e chances de gol.

No futebol, porém, quem faz a diferença são os jogadores talentosos, capazes de decidir o resultado das partidas com seu jogo. O Milan tem dois deles, Rabiot e Moreira, e soube aproveitá-los ao liberá-los de tarefas excessivas na transição sem a bola. A sintonia entre os dois, dentro e fora de campo, divertiu e fez a torcida do Milan vibrar. Com Cardinale festejando na tribuna e aplaudindo o time: o Milan pode dar um salto de qualidade.