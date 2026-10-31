Apoteose do Milan. Na partida mais complicada, o Milan se impõe e renova as ambições de fazer uma temporada entre os primeiros colocados. Rabiot e seus companheiros não sentiram medo de ficar dez pontos atrás da Inter. Pelo contrário, conseguiram surpreender a Inter com dois gols nos primeiros nove minutos de jogo.
Milan, Amorim venceu o duelo tático com Chivu: xeque-mate na Inter em três jogadas
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AMORIM PERFEITO
O que se viu diante de um público extraordinário não foi apenas o primeiro clássico de Amorim no comando do Milan, mas o clássico de Amorim: o técnico português fez a diferença com escolhas tão corajosas quanto acertadas. O plano de jogo foi praticamente perfeito, e o Milan só sofreu com a reação impetuosa da Inter entre os 20 e os 35 minutos do primeiro tempo. Depois, administrou a partida apoiado em seus princípios de jogo, sem jamais perder o rumo. O que fica, sem dúvida, é a resposta de uma equipe forte e madura à feia derrota para o Bologna na última quarta-feira.
AS TRÊS JOGADAS VENCEDORAS DE AMORIM
Coragem e boas ideias dão resultado. Talvez nem sempre de imediato, mas, a longo prazo, sempre. Amorim não olha para o histórico nem para a idade de seus jogadores, e sim para o que vê no dia a dia em Milanello. Assim, deu espaço e confiança ao jovem de 20 anos Diawara que, ao lado de Gila, conseguiu conter a força ofensiva da Inter pelos lados: em apenas uma ocasião a equipe levou perigo em um cruzamento, e um excelente Maignan fechou o gol para Spence.
A ideia de montar um meio-campo com três jogadores, incluindo Musah, no lugar da habitual dupla, fechou as linhas de passe e os espaços de Calhanoglu, que tinha sempre o ex-Atalanta na marcação. O plano tático para Musah também tinha outra função: dar cobertura a Modric, que assim ficava mais livre para se deslocar pelos lados e criar jogadas e chances de gol.
No futebol, porém, quem faz a diferença são os jogadores talentosos, capazes de decidir o resultado das partidas com seu jogo. O Milan tem dois deles, Rabiot e Moreira, e soube aproveitá-los ao liberá-los de tarefas excessivas na transição sem a bola. A sintonia entre os dois, dentro e fora de campo, divertiu e fez a torcida do Milan vibrar. Com Cardinale festejando na tribuna e aplaudindo o time: o Milan pode dar um salto de qualidade.
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