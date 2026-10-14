Milan: Amorim trabalha na evolução de Hutchinson, que jogará contra o Salzburg; o que se sabe sobre seu futuro

Nascido em 30 de outubro de 2003 em uma pequena cidade nos arredores de Londres, Hutchinson foi atraído pela seleção jamaicana antes de escolher a inglesa, com a qual conquistou a Eurocopa Sub-21 em 2025. Formou-se primeiro nas categorias de base do Arsenal e depois nas do Chelsea, clube pelo qual estreou na Premier League, antes de subir de nível em duas temporadas no Ipswich Town, primeiro na Championship e depois na primeira divisão. A passagem de Hutchinson pelo Nottingham Forest foi decepcionante sob todos os pontos de vista, mas Amorim não tem dúvidas sobre o talento do jogador, tanto que o chamou para o Milan: a maior oportunidade de sua carreira. Hutchinson aceitou com grande entusiasmo, apesar de as condições financeiras parecerem desestimular, desde o início, um eventual plano de compra por parte do Milan: depois de pagar 4 milhões pelo empréstimo, seriam necessários quase 50 milhões para exercer a opção de compra no meio do ano.