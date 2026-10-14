Não conseguiu se tornar uma estrela do Campeonato Inglês e espera conseguir isso no Milan, ajudando justamente o treinador cuja estreia estragou. Hutchinson aposta na confiança de Amorim para dar o grande salto no futebol italiano com a camisa do Milan. Superar o desempenho que teve na Inglaterra não será tão difícil: por lá, somou 4 gols e 7 assistências em 63 partidas. Para isso, porém, precisará de mais espaço do que teve nas primeiras sete partidas desta temporada. Nesse período, começou jogando apenas uma vez (e ficou em campo por apenas 45 minutos, nota da redação), contra o Benfica, pela Liga Europa, além de ter participado de trechos de duas partidas da Serie A.
Milan: Amorim trabalha na evolução de Hutchinson, que jogará contra o Salzburg; o que se sabe sobre seu futuro
A GRANDE OPORTUNIDADE
Nascido em 30 de outubro de 2003 em uma pequena cidade nos arredores de Londres, Hutchinson foi atraído pela seleção jamaicana antes de escolher a inglesa, com a qual conquistou a Eurocopa Sub-21 em 2025. Formou-se primeiro nas categorias de base do Arsenal e depois nas do Chelsea, clube pelo qual estreou na Premier League, antes de subir de nível em duas temporadas no Ipswich Town, primeiro na Championship e depois na primeira divisão. A passagem de Hutchinson pelo Nottingham Forest foi decepcionante sob todos os pontos de vista, mas Amorim não tem dúvidas sobre o talento do jogador, tanto que o chamou para o Milan: a maior oportunidade de sua carreira. Hutchinson aceitou com grande entusiasmo, apesar de as condições financeiras parecerem desestimular, desde o início, um eventual plano de compra por parte do Milan: depois de pagar 4 milhões pelo empréstimo, seriam necessários quase 50 milhões para exercer a opção de compra no meio do ano.
O PLANO DE AMORIM
A longa pausa para os compromissos da Nations League serviu a Amorim para intensificar o trabalho individual com os jogadores do elenco que permaneceram treinando em Milanello. Um dos focos foi Hutchinson: o técnico português já anunciou em entrevista coletiva que trabalhou bastante com Omari. Com qual objetivo? Integrá-lo aos seus mecanismos e à sua filosofia de jogo, com o desafio de tê-lo à disposição em duas funções: meia-atacante canhoto e substituto de Chukwueze como ala que atua por toda a faixa do campo. Contra o Salzburg, ele terá mais minutos em campo. Resta saber se entrará durante a partida ou, muito mais provavelmente, se começará como titular.
FUTURO COMPLICADO
Amorim estuda um plano para Htuchinson também com um segundo objetivo: tentar abrir uma brecha para sua permanência no Milan. O jogador nascido em 2003 sabe que precisa ir muito além do comum para convencer o Milan a apostar forte nele e investir 50 milhões para contratá-lo. O histórico do mercado de transferências nos últimos anos também mostra que é possível renegociar acordos, deixando a primeira opção de compra sem efeito. E um agente influente e competente como Bertolucci sempre encontra uma solução para seus clientes. Antes, porém, cabe a Hutchinson trabalhar para surpreender, como fez no Chelsea, e não decepcionar, como no Nottingham Forrest.
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