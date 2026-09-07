Milan, Amorim tem um problema no meio-campo ofensivo: da inconsistência de Saelemakers ao fantasma Pulisic, falta uma dupla titular

Zero minutos em três partidas, apesar de já ter voltado a ficar totalmente à disposição de Pulisic. Amorim ainda não utilizou o americano no campeonato, e o "caso" está assumindo cada vez mais ares de caso: Pulisic é o único jogador do elenco capaz de realmente fazer a diferença no meio-campo ofensivo e de entregar aquele número de gols e assistências necessário para fazer um campeonato importante. Se ele estiver bem 100% contra a Lazio, jogaria em dupla com Cisse.





O discurso é diferente para Hutchinson: jogador muito à cara de Amorim, que pode mostrar seu valor a partir da próxima semana. Omari agora só precisa encontrar tempo e jogadas para depois se tornar mais um recurso no meio-campo ofensivo. O empate em Turim confirma para nós que a equipe precisa reencontrar uma dupla definida no meio-campo ofensivo.