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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Milan, Amorim tem um problema no meio-campo ofensivo: da inconsistência de Saelemakers ao fantasma Pulisic, falta uma dupla titular

Milan

Milan, falta qualidade no meio-campo ofensivo: Amorim precisa recuperar Pulisic tanto do ponto de vista físico quanto mental

Depois de seis partidas e 659 minutos de jogo, o Milan voltou a fazer gol no Allianz Stadium contra a Juventus. Coube a Alphadjo Cisse quebrar a sequência negativa, ou seja, o melhor meia-atacante do elenco do Milan. E pensar que havia quem, na gestão anterior, não o considerasse pronto para a camisa do Milan e quem, algumas semanas atrás, praticamente o tivesse emprestado ao Torino, antes de parar diante da firme vontade de Amorim de mantê-lo no elenco.

  • Cissé é o único pronto

    1.156 são os km que separam Catanzaro de Milão, uma autêntica imensidão. Do ponto de vista do futebol, trata-se realmente de dois mundos diferentes para todos, menos para Cisse, que não está sentindo o salto para um grande clube. Alpha ( assim o chamam os companheiros de equipe, N.R.) tem o talento e a cabeça certa para escrever páginas importantes da história do AC Milan. Como protagonista, e não como simples coadjuvante, com 19 anos e 319 dias ele se tornou o mais jovem a marcar nas suas duas primeiras partidas fora de casa pelo AC Milan desde a época das vitórias valendo três pontos, ou seja, desde 1994-95. Turim lhe deu duas alegrias neste início, uma contra o Torino e outra contra a Juventus. Amorim, por sua vez, lhe dá uma camisa de titular: apesar de ter apenas 19 anos, está à frente dos companheiros na compreensão das ideias do técnico e certamente é o mais adequado para jogar na meia-atacante.

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  • As dificuldades de Loftus-Cheek e Saelemaekers

    Nas duas primeiras partidas oficiais da temporada, contra Torino e Venezia, Amorim escalou Cisse e Loftus-Cheek na linha de três meias, com resultados alternados: certamente o inglês segue entregando atuações incompletas e sem a determinação necessária para chegar ao resultado final. Contra a Juventus, Amorim testou a dupla formada por Saelemaekers e Rabiot, mas o resultado esteve longe de ser excepcional: o belga praticamente não viu a cor da bola, enquanto Rabiot teve claras dificuldades, tanto físicas quanto de leitura de jogo. A sensação é que ambos rendem melhor em suas funções naturais, como ala de toda a faixa e meia/volante.

  • O fantasma de Pulisic e a carta Hutchinson

    Zero minutos em três partidas, apesar de já ter voltado a ficar totalmente à disposição de Pulisic. Amorim ainda não utilizou o americano no campeonato, e o "caso" está assumindo cada vez mais ares de caso: Pulisic é o único jogador do elenco capaz de realmente fazer a diferença no meio-campo ofensivo e de entregar aquele número de gols e assistências necessário para fazer um campeonato importante. Se ele estiver bem 100% contra a Lazio, jogaria em dupla com Cisse.


    O discurso é diferente para Hutchinson: jogador muito à cara de Amorim, que pode mostrar seu valor a partir da próxima semana. Omari agora só precisa encontrar tempo e jogadas para depois se tornar mais um recurso no meio-campo ofensivo. O empate em Turim confirma para nós que a equipe precisa reencontrar uma dupla definida no meio-campo ofensivo.

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