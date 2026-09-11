Uma hora cheia de entrevista coletiva, entrando de carrinho em diversos macrotemas. Amorim prefere trabalhar no campo, com seus jogadores, do que dar declarações públicas, mas isso não quer dizer que evita as perguntas. Pelo contrário, ele as enfrenta, ainda que assumindo riscos calculados. O técnico português, porém, fez questão de prestar homenagem imediatamente a Rino Gattuso, definindo-o como uma lenda: "Gattuso é uma lenda do Milan: o
talento
não é tudo. A paixão que ele tinha é algo que precisamos reencontrar no nosso clube. Faltou nos últimos anos, precisa ser colocada em campo. Com paixão e comprometimento, é possível superar diversos problemas".