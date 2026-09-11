Um tema central na entrevista coletiva antes de Lazio x Milan foi o relativo à condição atual de Pulisic: a situação do americano é um verdadeiro caso entre campo e mercado. Ele não renova e ainda não encontrou espaço nas três primeiras rodadas, nas quais ainda precisa fazer sua estreia. Amorim justificou nestes termos a gestão particular do forte atacante americano: "Vocês o verão amanhã, não sei se desde o início ou com a partida em andamento. Acho que vai jogar alguns minutos. Gosto muito dele como jogador. Ele está bravo porque tem zero minutos até agora, e gosto disso nos meus jogadores. Não se esqueçam de que ele teve uma lesão no verão e depois, no primeiro treino, sofreu uma pancada e parou. Não vou tirar quem está indo bem só para colocar um "nome": esta é a minha forma de gerir o grupo e morrerei com esses princípios. Pulisic é muito importante para mim. Depois da pausa para as seleções, haverá 8 semanas com três partidas por semana: todos estarão cansados pelo tanto que vão jogar. Pulisic é importante e vai jogar muitas partidas. Mas é preciso entender o contexto e a minha história para entender por que tomo certas decisões. Mas vocês verão Pulisic já neste fim de semana".





Um vade-mécum claro sobre como o português pretende gerir não apenas Pulisic, mas todo o grupo: conta o que se faz no treinamento, e não o nome. O único líder acima de todos e com plena consciência do peso de cada decisão. Traduzindo em palavras simples: Amorim assume responsabilidades importantes com consciência do que isso acarreta.