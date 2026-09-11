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grafica amorim milanGetty Images

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Milan, Amorim sem filtro na entrevista coletiva: a visão do português como líder do vestiário e técnico ao estilo inglês, como quer Cardinale

Milan

Das palavras aos fatos: Amorim explica sua visão sobre a gestão do grupo e das estrelas do elenco

Uma hora cheia de entrevista coletiva, entrando de carrinho em diversos macrotemas. Amorim prefere trabalhar no campo, com seus jogadores, do que dar declarações públicas, mas isso não quer dizer que evita as perguntas. Pelo contrário, ele as enfrenta, ainda que assumindo riscos calculados. O técnico português, porém, fez questão de prestar homenagem imediatamente a Rino Gattuso, definindo-o como uma lenda: "Gattuso é uma lenda do Milan: o 

talento

 não é tudo. A paixão que ele tinha é algo que precisamos reencontrar no nosso clube. Faltou nos últimos anos, precisa ser colocada em campo. Com paixão e comprometimento, é possível superar diversos problemas". 

  • A gestão do grupo

    Um tema central na entrevista coletiva antes de Lazio x Milan foi o relativo à condição atual de Pulisic: a situação do americano é um verdadeiro caso entre campo e mercado. Ele não renova e ainda não encontrou espaço nas três primeiras rodadas, nas quais ainda precisa fazer sua estreia. Amorim justificou nestes termos a gestão particular do forte atacante americano: "Vocês o verão amanhã, não sei se desde o início ou com a partida em andamento. Acho que vai jogar alguns minutos. Gosto muito dele como jogador. Ele está bravo porque tem zero minutos até agora, e gosto disso nos meus jogadores. Não se esqueçam de que ele teve uma lesão no verão e depois, no primeiro treino, sofreu uma pancada e parou. Não vou tirar quem está indo bem só para colocar um "nome": esta é a minha forma de gerir o grupo e morrerei com esses princípios. Pulisic é muito importante para mim. Depois da pausa para as seleções, haverá 8 semanas com três partidas por semana: todos estarão cansados pelo tanto que vão jogar. Pulisic é importante e vai jogar muitas partidas. Mas é preciso entender o contexto e a minha história para entender por que tomo certas decisões. Mas vocês verão Pulisic já neste fim de semana".


    Um vade-mécum claro sobre como o português pretende gerir não apenas Pulisic, mas todo o grupo: conta o que se faz no treinamento, e não o nome. O único líder acima de todos e com plena consciência do peso de cada decisão. Traduzindo em palavras simples: Amorim assume responsabilidades importantes com consciência do que isso acarreta.

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  • Visão em comum com Cardinale

    A ideia de um treinador ao estilo inglês, com funções de manager tanto nas escolhas de mercado quanto nas questões internas da vida cotidiana do grupo, nasce justamente de Gerry Cardinale. Segundo o pensamento do dono da RedBird e do Milan, o treinador é o elo fraco do futebol italiano e o primeiro a perder quando as coisas não andam de acordo com os planos iniciais. A escolha por Amorim ia justamente na contramão de determinados padrões: o Milan passou de "o mercado é feito pela diretoria, o treinador treina", de Ibrahimovic em referência a Fonseca, para uma equipe integrada de trabalho no mercado, com Amorim tendo a última palavra sobre tudo. Uma pequena revolução que precisa de tempo, apoio e coesão: o novo Milan parte da liderança de Amorim.

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