O encontro com Ibra e o contato com Cardinale:

"Foi a visita de uma pessoa que trabalha com o clube. Nosso foco está no Lecce. Aquilo foi apenas uma visita. Contato com Cardinale? Coisas normais, falamos sobre assuntos do clube, nada de especial".





Fiquei preocupado não pelo jogo com o Benfica, mas por algumas declarações. Quando você disse que o elenco não é adequado à sua ideia de futebol. Ou quando disse que poderia pensar em mudar (o esquema, nota da redação). Pode esclarecer bem esses temas?

"A ideia é que as duas coisas podem ser verdadeiras. Não tem a ver com o sistema de jogo. Minha ideia de jogar futebol não se baseia no esquema, mas nos princípios: é isso que conta. Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Eu disse que, quando se chega a um novo clube, é impossível ter todas as características certas em cada aspecto e para cada situação. Foi isso que eu disse. Capello me fez uma pergunta sobre a fase ofensiva, eu disse que penso que precisamos defender bem, sobretudo quando temos a bola. Sou muito claro quando digo alguma coisa, será difícil encontrar declarações minhas em que eu seja incoerente. Sou muito claro sobre os temas, sobre as minhas declarações, que são muito coerentes".

É possível ver juntos desde o início Pulisic, Moreira e Chukwueze? Você vê Cisse e Pulisic como alternativas?

"Todos podem jogar juntos. Vocês sabem de muitas coisas que acontecem aqui durante a semana, mas há muitas coisas que vocês não sabem e eu preciso fazer as minhas escolhas. Eles podem jogar juntos. Talvez amanhã vocês vejam alguns desses jogadores atuando juntos".





Sobre as dificuldades da linha defensiva na fase de pressão:

"Estamos mudando completamente a nossa forma de pressionar. Em algumas partidas fomos melhores. Às vezes conseguimos, às vezes foi mais difícil. Quando os jogadores estão mais frescos, vão melhor; quando estão cansados, é mais difícil. Depende do momento da partida. Precisamos nos adaptar melhor, temos que melhorar nessa fase. Não são só os defensores que precisam melhorar, mas também quem joga mais à frente. É preciso melhorar o tempo das ações e entender quando e como pressionar, mas é normal".