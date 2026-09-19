Arquivada a dura derrota na primeira partida da Liga Europa contra o Benfica, o Milan volta a focar no campeonato. Na noite de domingo, o Lecce do técnico Di Francesco chega a San Siro, e Ruben Amorim apresentou o confronto em entrevista coletiva: "Da nossa parte e de todo o clube, condolências à família, à Inter e a toda a nação. Perdemos uma lenda do futebol mundial: é a vida, assim como aconteceu com Franco Baresi. Temos de honrar essas figuras seguindo em frente com o nosso futebol e melhorando-o".
Milan, Amorim: "Relação com os veteranos? Sou sempre claro com todos. Obviamente, quando você não joga, fica bravo. Eles querem honestidade"
Sobre os 100 anos de San Siro e o momento da equipe
Hoje o San Siro completa 100 anos e amanhã o Milan joga nele: é um motivo a mais para ir bem?
"É uma honra fazer parte da história do San Siro. Queremos vencer e jogar bem para honrar o estádio e os nossos torcedores. Só queremos jogar bem e vencer as partidas".
Como foram os dias depois da derrota? Falou com os líderes do vestiário? Como está Ruben Amorim?
Quando você perde, não é a mesma pessoa. Se for assim, então há algo errado. O time está pronto para a partida, não podemos mudar o passado, mas a próxima partida, sim. Converso com o time sempre, não só quando se perde: há muitas coisas para melhorar. Queremos estar prontos para amanhã à noite".
Sobre as mudanças na escalação e o atraso
Por que o Milan não marca no primeiro tempo?
"Acredito que seja apenas um acaso. Se vocês olharem o jogo contra o Torino, estávamos bem. Contra o Venezia, tivemos duas chances claras com Ramos. É um acaso. Nos primeiros 45 minutos, as equipes são muito organizadas e atentas. Depois, podemos mudar a dinâmica da partida com as substituições. Mas, de qualquer forma, não podemos ceder, sobretudo no primeiro tempo. Temos de controlar a partida um pouco melhor".
Por que fazer rodízio contra o Benfica?
"O Benfica mudou 9 jogadores em relação à partida anterior, e nós precisávamos fazer rotações. Não é que tenhamos perdido por causa dos jogadores que estavam em campo no primeiro tempo. Tivemos muito mais chances, mais posse de bola, mais toques na área adversária. Às vezes, não se consegue marcar. O Benfica fez gol com as chances que criou: é uma questão de desempenho coletivo, e não de individuais".
O quanto esse Milan está distante do Milan que você gostaria de ver?
"A promessa de fazer mais gols e ser dominante? Na maior parte das partidas, fomos a equipe mais dominante. Não dominamos durante todos os 90 minutos... Amanhã, a prioridade é vencer o Lecce. Ainda estamos em fase de construção, sobretudo na fase de posse. Amanhã é uma boa oportunidade para melhorar nosso rendimento em campo".
SOBRE A RELAÇÃO COM A PROPRIEDADE
O encontro com Ibra e o contato com Cardinale:
"Foi a visita de uma pessoa que trabalha com o clube. Nosso foco está no Lecce. Aquilo foi apenas uma visita. Contato com Cardinale? Coisas normais, falamos sobre assuntos do clube, nada de especial".
Fiquei preocupado não pelo jogo com o Benfica, mas por algumas declarações. Quando você disse que o elenco não é adequado à sua ideia de futebol. Ou quando disse que poderia pensar em mudar (o esquema, nota da redação). Pode esclarecer bem esses temas?
"A ideia é que as duas coisas podem ser verdadeiras. Não tem a ver com o sistema de jogo. Minha ideia de jogar futebol não se baseia no esquema, mas nos princípios: é isso que conta. Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Eu disse que, quando se chega a um novo clube, é impossível ter todas as características certas em cada aspecto e para cada situação. Foi isso que eu disse. Capello me fez uma pergunta sobre a fase ofensiva, eu disse que penso que precisamos defender bem, sobretudo quando temos a bola. Sou muito claro quando digo alguma coisa, será difícil encontrar declarações minhas em que eu seja incoerente. Sou muito claro sobre os temas, sobre as minhas declarações, que são muito coerentes".
É possível ver juntos desde o início Pulisic, Moreira e Chukwueze? Você vê Cisse e Pulisic como alternativas?
"Todos podem jogar juntos. Vocês sabem de muitas coisas que acontecem aqui durante a semana, mas há muitas coisas que vocês não sabem e eu preciso fazer as minhas escolhas. Eles podem jogar juntos. Talvez amanhã vocês vejam alguns desses jogadores atuando juntos".
Sobre as dificuldades da linha defensiva na fase de pressão:
"Estamos mudando completamente a nossa forma de pressionar. Em algumas partidas fomos melhores. Às vezes conseguimos, às vezes foi mais difícil. Quando os jogadores estão mais frescos, vão melhor; quando estão cansados, é mais difícil. Depende do momento da partida. Precisamos nos adaptar melhor, temos que melhorar nessa fase. Não são só os defensores que precisam melhorar, mas também quem joga mais à frente. É preciso melhorar o tempo das ações e entender quando e como pressionar, mas é normal".
SOBRE A RELAÇÃO COM OS VETERANOS
Os últimos treinadores tiveram dificuldades para lidar com os veteranos. Existe um risco na sua relação com os veteranos? Ou está tudo sob controle?
"Sou sempre claro com todos. Obviamente, quando você não joga, fica bravo. Eles querem honestidade. Às vezes você não concorda com o treinador, mas, se for honesto com os seus jogadores, eles entendem. Basta olhar para o nosso calendário depois da pausa: vamos jogar a cada 2 ou 3 dias. Precisaremos estar prontos. Há coisas que vejo durante a semana, eu conheço a carga física dos jogadores e o histórico deles: preciso administrar todos esses fatores. Eles entendem o meu papel e que preciso fazer escolhas".
Acabaram as experiências na escalação depois de todos esses rumores?
"Qual é a melhor escalação na sua opinião?".
Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.
"Chukwueze jogou três partidas. Se ele tiver um problema, quem você coloca?".
Saelemaekers.
"Na direita? Aberto? Para jogar no um contra um? E no meio-campo?".
Modric.
"E o que vocês disseram na semana passada sobre Modric e a velocidade dele? Toda semana haverá uma escalação diferente. Como vocês fazem para administrar três jogos por semana? Como fazem para mexer no time? Eu sei muito bem que esse não é o trabalho de vocês, mas o meu. Só quero explicar essas coisas para vocês. Podemos ter essa conversa todos os dias. Acreditem, ninguém quer vencer mais do que eu. Não penso só no curto prazo, mas no longo prazo. E penso no melhor para o clube, não para mim. Amanhã vou escolher uma escalação pensando no fato de que, no segundo tempo, vou querer pressionar mais. Tento ter equilíbrio em tudo, vencer e ajudar os jogadores. E desculpa por tudo isso. É o meu trabalho, não o seu (sorri, nota da redação). Mas vocês não estão tão longe assim do time titular de amanhã (ri, nota da redação)".
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