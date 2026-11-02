Um protesto bastante original que também pode ser interpretado como uma provocação capaz de gerar discussão. Os torcedores do Milan não poderão entrar no estádio Ferraris para assistir ao jogo contra o Genoa? Então irão ao Aquário de Gênova. A iniciativa foi anunciada pela Curva Sud do Milan para a partida marcada para domingo, 8 de novembro, às 15h. Amorim espera que, nas próximas horas, a viagem seja liberada para os torcedores do Milan que moram na Lombardia. Ele sabe a diferença que podem fazer, como aconteceu no dérbi. O confronto contra a equipe de De Rossi é levado muito a sério no Milan. Por isso, o técnico terá de administrar o elenco no compromisso da próxima quinta-feira, em San Siro, contra o Ferencváros, válido pela quarta rodada da Série A.
Milan, Amorim prepara os dois compromissos pela Liga Europa e pela Série A: as escolhas de escalação para enfrentar Ferencvaros e Genoa
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QUEM JOGA CONTRA O FERENACVAROS
Contra os húngaros do Ferencváros, Maignan não estará em campo porque terá de cumprir um jogo de suspensão após o cartão vermelho contra o Bournemouth. Torriani está pronto para substituí-lo. Com Tomori e Gabbia lesionados, Amorim tem poucas opções para rodar a defesa: Terracciano pode ganhar uma chance pela direita, com Gila e um entre De Winter e Pavlovic (o primeiro é favorito) no meio, e Estupinan pela esquerda. No meio-campo, Jashari tem vaga garantida, enquanto Musah e Rabiot disputam a outra posição no setor. Modric será poupado. Na linha de três meias, Hutchinson deve ganhar espaço pela direita, enquanto Bartesaghi atuará pela esquerda, com Cisse logo atrás de Gonçalo Ramos.
QUEM JOGA CONTRA O GENOA
O jogo de domingo no Ferrarsi, contra o Genoa, será um confronto que o Milan precisará encarar bem para não dar confiança a uma equipe difícil de enfrentar e a uma torcida que sabe empurrar seus jogadores. Maignan voltará ao gol do Milan, com o retorno de Gila à direita e De Winter e Pavlovic à esquerda. No meio-campo, a tendência é manter o trio visto no clássico, com Rabiot livre para avançar entre Musah e Modric. Diawara atuará por toda a faixa esquerda, enquanto Moreira ocupará o lado oposto. No ataque, Pulisic voltará para apoiar Ramos.
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