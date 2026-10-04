Depois do que foi visto contra a Roma, de Di Francesco, Amorim pode repetir sua nova defesa com linha de 4, tamanha foi sua satisfação com a forma como a equipe abordou as duas fases e criou muito mais na frente em relação aos jogos anteriores.





Quem relata a intenção do treinador português é o Tuttosport, que justifica essa escolha do ex-Man United pela vontade de potencializar ao máximo as características deste Milan. A sensação dele é de que o time funciona melhor assim, sendo mais fluido, perigoso e protegido. Durante esta pausa em Milanello, o trabalho seguiu em cima desses princípios de jogo e dessa nova versão, como mostrou o amistoso com o Padova. Fundamental no novo esquema é, ainda mais, o trabalho de Gila, que, como zagueiro central, abriria pelo lado direito, como já fez contra o Lecce. Sua regência na construção, que de qualquer forma seria fluida e não necessariamente presa a uma defesa com linha de 4, seria assim decisiva para partir imediatamente ao ataque, mas também para evitar sofrer contra-ataques como aconteceu nos primeiros jogos da temporada.





Seria, sem dúvida, um fato histórico para Amorim, que ao longo da carreira muito poucas vezes abriu mão da defesa com linha de 3 em mais de 300 partidas oficiais comandadas entre Braga, Sporting e Manchester United. Ele faria isso, porém, para valorizar os muitos jogadores ofensivos, de arrancada e drible, que tem à disposição. Podendo colocar mais peças na frente e evitando que eles tenham longas corridas de volta, o português entende que pode favorecer Chukwueze, Moreira, Pulisic, mas também Modric (que ficaria mais protegido) e Ramos, que poderia receber mais abastecimento.