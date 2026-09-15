Depois da partida contra a Lazio, você disse que não é louco. Então entendeu qual é a diferença entre os titulares absolutos e os outros jogadores?

"Todo treinador tem em mente uma ideia geral do que pode ser o time-base da sua equipe. Depois, porém, surge o problema de que estamos falando. Pela minha experiência — e isso aconteceu duas vezes, a primeira como jogador, quando chegamos a disputar o campeonato, a Europa League e as copas, a segunda um pouco menos —, é impossível pensar em vencer as competições contando apenas com 11 ou 14 jogadores. Consequentemente, fica difícil para mim dizer que temos um time titular. A ideia não é ter um time fixo, mas uma identidade precisa em que todos os jogadores possam atuar sem que a equipe perca muita qualidade. É claro que tenho uma ideia de quais intérpretes quero em determinadas partidas, mas os momentos mudam rapidamente. Se vocês pensarem um instante e forem honestos nas avaliações: quem teria dito que Musah seria o titular e Luka Modric o problema? Ninguém. A situação mudou porque as últimas partidas mostraram isso. No futebol moderno, é difícil compreender o conceito de time-base, porque acredito que realmente seja necessário um grupo inteiro, um elenco inteiro para conquistar troféus. Naturalmente, para certos compromissos, começo a entender de que tipo de jogador preciso e qual formação escalar. Tenho uma ideia mais clara do elenco, mas as dinâmicas mudam durante o ano, e é bom que seja assim".

Vocês têm um objetivo mínimo?

"Nos grandes clubes, e o Milan é um clube enorme, não existe objetivo mínimo. Seja qual for o resultado, se não vencermos, vocês estarão aqui e criticarão a equipe, dizendo que é muito pouco. Essa é a minha experiência. Vivi isso até em Portugal: quando não se vai à final ou não se vence, é um fracasso. E todos em Portugal dizem que o Benfica deve vencer a Europa League; então é normal. Não há um objetivo mínimo: nosso objetivo é vencer o próximo jogo e é vencer no geral. Ou se vence ou não se vence. Se não vencermos, é óbvio que, para todos, será considerado pouco. Consequentemente, não quero ser o treinador que estabelece como meta as quartas de final ou as semifinais. Isso não conta. O que conta é que temos um único objetivo, e é vencer. Tudo o que for menos do que isso já sabemos que nos trará críticas, porque esse é o preço a pagar por treinar o Milan. Não é tanto por uma questão econômica, já que a Europa League não tem nada a ver com a Champions League, mas pelo nosso orgulho e pela nossa maneira de ser. Portanto, não vou estabelecer nenhum objetivo mínimo: sabemos que é difícil, mas a meta é vencer a próxima partida para estar mais perto do troféu. Pensando jogo a jogo, estaremos mais perto de vencer a competição".





Há possibilidades de ter mais equilíbrio?

"Na forma de pressionar, de jogar mais alto. Obviamente, ainda temos grandes oscilações entre jogar muito bem e ter alguma dificuldade com a bola, mas sempre mantivemos uma posse de bola maior. Acho que ainda estamos um pouco focados demais na fase de construção, enquanto nos falta o último terço do campo. Ainda temos algumas dificuldades e é por isso que Goncalo sofre mais: não temos muitos toques dentro da área e as infiltrações no terço ofensivo adversário ainda não são frequentes o suficiente para garantir um rendimento elevado como equipe. Claramente contratamos jogadores que, ao analisá-los, possuem a estrutura física e o estilo de jogo que desejamos, não apenas para o presente, mas também para o futuro; ainda são jovens e sabemos que daremos continuidade ao projeto. Falando do Benfica, penso que sua grande força está em uma ideia muito clara: dá para perceber nitidamente o que eles pretendem fazer. Eles sabem variar porque normalmente jogam com um ponta como Rafa pelo lado direito, mas, se utilizam Lukebakio, o jogo muda completamente. Pavlidis está fazendo um ótimo trabalho e é muito perigoso perto da área. Eles têm muita confiança em si mesmos, saem jogando com três com o lateral-esquerdo, com Dal. Fazem muita rotação: Barreiro foi incrível, mas Aursnes pode jogar, já que os jornais e vocês jornalistas costumam acertar. A presença de Pavlidis ou de Duran muda completamente a partida: um ataca mais a profundidade, o outro oferece mais ligação. Palhinha vai jogar: jogará esta e a próxima partida, e é um jogador muito forte nas bolas paradas e na pressão, nós sabemos. O Benfica é, portanto, uma equipe comandada por um excelente treinador, dotada de ótimas individualidades e composta por jogadores acostumados à pressão e a vencer, um fator que transforma as equipes. Sinto que eles estão muito confiantes, mas nós estamos prontos para enfrentá-los. Conheço bem Marco Silva e conheço bem o elenco do Benfica. Sei que temos uma pressão enorme, mas também sei que o Benfica tem a mesma pressão de ter de vencer todas as partidas; por isso, acredito que será um grande desafio e que vamos nos divertir".