Encerrada a viagem ao Olímpico contra a Lazio para o Milan, é hora de começar a aventura na Europa League. O primeiro adversário será o Benfica do ex-Manuel Rui Costa, um confronto especial para vários jogadores do Milan. Ruben Amorim apresentou a partida na habitual coletiva de imprensa da véspera: "É uma oportunidade fundamental, é o primeiro jogo da Europa League. Mal podemos esperar para começar. Sabemos das duas finais de Champions. Rui Costa é o presidente do Benfica, mas uma referência importante do Benfica. Eu também tenho um passado no Benfica, mas estou aqui para vencer. É uma partida particular porque é a primeira da Europa League".
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Milan, Amorim: "O Benfica é uma oportunidade fundamental. Modric? Diziam que Moreira não estava pronto, uma semana depois dizemos que ele é o nosso herói"
SOBRE O OBJETIVO FINAL E SOBRE O BENFICA
Em 2025 você chegou à final com o Manchester United, conhece a competição. Qual é o objetivo? Pelo menos chegar à final?
"Estamos falando de uma competição e o objetivo é obviamente vencer. Nosso objetivo é chegar até o fim, há muitas equipes competitivas: a diferença está em poder contar com um elenco à altura desse nome. Se houver motivação, acho que é possível vencer qualquer competição e qualquer partida, lembrando que o objetivo é só um: vencer".
Depois de Lazio x Milan, que reflexões o senhor fez com a sua comissão para a formação da partida de amanhã?
"Contra a Lazio houve uma mudança de postura de um tempo para o outro: fiz minhas avaliações, não diz respeito só a 2-3 nomes, mas houve uma postura diferente. Não sou alguém que mantém sempre os mesmos 11. Houve uma mudança de postura geral. Também precisamos considerar que estamos em semanas nas quais temos que administrar mais partidas e, portanto, pensamos não só no Benfica, mas também no Lecce. De qualquer forma, contra a Lazio foi uma questão de postura".
Nos últimos meses se falou da possibilidade de você treinar o Benfica, pode confirmar?
"Eu tinha as ideias claras. Havia a possibilidade de eu voltar a trabalhar em Portugal, mas decidi que não. Se tivesse recebido uma ligação de um clube português, teria dito não. Depois o Milan me ligou e eu não podia dizer não. Eu não teria voltado para Portugal, escolhi o Milan e estou feliz com essa decisão importante".
SOBRE MODRIC
Sobre Modric:
"Para fazer com que o Luka se sinta à vontade no jogo, precisamos ter a posse de bola por muito tempo. Lembro de cabeça talvez de sete passes errados sem nenhum tipo de pressão, em que perdemos a bola e transformamos a partida em uma correria contínua. E esse não é o tipo de jogo que o Luka deve fazer. Portanto, para escalar um jogador como o Luka, porque o queremos em certas situações de jogo e em determinadas partidas, precisamos ter alguém capaz de pensar muito bem com a bola nos pés. Essa é a ideia quando o Luka joga. No entanto, também podíamos notar - e é curioso como todos têm uma opinião definitiva sobre os jogadores semana após semana - que, há apenas uma semana, contra a Juventus, se dizia que o Moreira não estava pronto, tinha jogado mal e não tinha conseguido construir nada. Uma semana depois, dizemos que o Moreira é o herói do Milan. O futebol é exatamente isso. Não vou tirar nenhuma conclusão precipitada sobre a atuação do Luka. Para começar, porque ele já ganhou a Bola de Ouro e eu sei quanto vale, e depois sei que cada jogo tem a sua história. Não sei se jogará amanhã, mas o Luka é um jogador importante no nosso elenco, que vai nos ajudar ao longo da temporada. Portanto, não tiro julgamentos definitivos sobre os jogadores de uma semana para outra: sei o que valem e procuro administrar o momento de cada um deles".
Sobre Hutchinson:
"Está pronto para jogar. Pode começar como titular. Veremos amanhã, não quero revelar o time titular porque o Marcus certamente está assistindo à coletiva e é muito inteligente; então é uma opção. Não direi mais nada sobre a equipe inicial, mas Hutchinson está apto e à disposição”.
Você está acompanhando o que o Benfica de Marco Silva está fazendo? Eles podem vencer a Europa League?
"O Benfica pode vencer qualquer partida, porque tem um grande treinador e porque tem os jogadores para isso. O que eu dizia em Portugal, digo da mesma forma também aqui na Itália. Acho que, às vezes, é atribuída aos clubes portugueses uma responsabilidade que eles não deveriam ter, já que não dispõem das mesmas condições de outros clubes e, especificamente, dos italianos. E, com isso, estou colocando ainda mais responsabilidade do meu lado, mas é o que sempre disse em Portugal e é o que digo agora. No entanto, olhando para o treinador, olhando para o time e para a rotação que às vezes se pode fazer no campeonato português, é possível se tudo correr bem. Vejo um Benfica claramente muito forte, com uma identidade bem definida e totalmente capaz de vencer o campeonato. No que diz respeito à Europa League, porém, é preciso entender que a responsabilidade principal não pode recair sobre os clubes portugueses. Sei como às vezes se fala em Portugal das equipes portuguesas, sustentando que precisam vencer toda partida na Europa; portanto, certamente não serei eu a colocar essa pressão sobre Marco Silva. É um time que claramente pode vencer, porque no passado as equipes portuguesas já demonstraram que podem ir longe, assim como nós. Obviamente olho para a minha equipe, vejo outros fortes times ingleses, não sei como será a nossa temporada, mas também nos vejo com certa responsabilidade de ir longe na Europa League. Consequentemente, essa é a minha resposta: eles são capazes de vencer, têm o treinador e os jogadores para isso, e podem fazer essa rotação no campeonato. Acho que não devem carregar esse peso, porque os clubes portugueses já fazem muito, às vezes com muito menos em relação aos outros. Portugal faz falta para mim, sim, mas agora estou aqui e penso em ficar por vários anos. Posso dizer que Milão é a minha segunda casa".
SOBRE OS JOGADORES CRITICADOS
Depois da partida contra a Lazio, você disse que não é louco. Então entendeu qual é a diferença entre os titulares absolutos e os outros jogadores?
"Todo treinador tem em mente uma ideia geral do que pode ser o time-base da sua equipe. Depois, porém, surge o problema de que estamos falando. Pela minha experiência — e isso aconteceu duas vezes, a primeira como jogador, quando chegamos a disputar o campeonato, a Europa League e as copas, a segunda um pouco menos —, é impossível pensar em vencer as competições contando apenas com 11 ou 14 jogadores. Consequentemente, fica difícil para mim dizer que temos um time titular. A ideia não é ter um time fixo, mas uma identidade precisa em que todos os jogadores possam atuar sem que a equipe perca muita qualidade. É claro que tenho uma ideia de quais intérpretes quero em determinadas partidas, mas os momentos mudam rapidamente. Se vocês pensarem um instante e forem honestos nas avaliações: quem teria dito que Musah seria o titular e Luka Modric o problema? Ninguém. A situação mudou porque as últimas partidas mostraram isso. No futebol moderno, é difícil compreender o conceito de time-base, porque acredito que realmente seja necessário um grupo inteiro, um elenco inteiro para conquistar troféus. Naturalmente, para certos compromissos, começo a entender de que tipo de jogador preciso e qual formação escalar. Tenho uma ideia mais clara do elenco, mas as dinâmicas mudam durante o ano, e é bom que seja assim".
Vocês têm um objetivo mínimo?
"Nos grandes clubes, e o Milan é um clube enorme, não existe objetivo mínimo. Seja qual for o resultado, se não vencermos, vocês estarão aqui e criticarão a equipe, dizendo que é muito pouco. Essa é a minha experiência. Vivi isso até em Portugal: quando não se vai à final ou não se vence, é um fracasso. E todos em Portugal dizem que o Benfica deve vencer a Europa League; então é normal. Não há um objetivo mínimo: nosso objetivo é vencer o próximo jogo e é vencer no geral. Ou se vence ou não se vence. Se não vencermos, é óbvio que, para todos, será considerado pouco. Consequentemente, não quero ser o treinador que estabelece como meta as quartas de final ou as semifinais. Isso não conta. O que conta é que temos um único objetivo, e é vencer. Tudo o que for menos do que isso já sabemos que nos trará críticas, porque esse é o preço a pagar por treinar o Milan. Não é tanto por uma questão econômica, já que a Europa League não tem nada a ver com a Champions League, mas pelo nosso orgulho e pela nossa maneira de ser. Portanto, não vou estabelecer nenhum objetivo mínimo: sabemos que é difícil, mas a meta é vencer a próxima partida para estar mais perto do troféu. Pensando jogo a jogo, estaremos mais perto de vencer a competição".
Há possibilidades de ter mais equilíbrio?
"Na forma de pressionar, de jogar mais alto. Obviamente, ainda temos grandes oscilações entre jogar muito bem e ter alguma dificuldade com a bola, mas sempre mantivemos uma posse de bola maior. Acho que ainda estamos um pouco focados demais na fase de construção, enquanto nos falta o último terço do campo. Ainda temos algumas dificuldades e é por isso que Goncalo sofre mais: não temos muitos toques dentro da área e as infiltrações no terço ofensivo adversário ainda não são frequentes o suficiente para garantir um rendimento elevado como equipe. Claramente contratamos jogadores que, ao analisá-los, possuem a estrutura física e o estilo de jogo que desejamos, não apenas para o presente, mas também para o futuro; ainda são jovens e sabemos que daremos continuidade ao projeto. Falando do Benfica, penso que sua grande força está em uma ideia muito clara: dá para perceber nitidamente o que eles pretendem fazer. Eles sabem variar porque normalmente jogam com um ponta como Rafa pelo lado direito, mas, se utilizam Lukebakio, o jogo muda completamente. Pavlidis está fazendo um ótimo trabalho e é muito perigoso perto da área. Eles têm muita confiança em si mesmos, saem jogando com três com o lateral-esquerdo, com Dal. Fazem muita rotação: Barreiro foi incrível, mas Aursnes pode jogar, já que os jornais e vocês jornalistas costumam acertar. A presença de Pavlidis ou de Duran muda completamente a partida: um ataca mais a profundidade, o outro oferece mais ligação. Palhinha vai jogar: jogará esta e a próxima partida, e é um jogador muito forte nas bolas paradas e na pressão, nós sabemos. O Benfica é, portanto, uma equipe comandada por um excelente treinador, dotada de ótimas individualidades e composta por jogadores acostumados à pressão e a vencer, um fator que transforma as equipes. Sinto que eles estão muito confiantes, mas nós estamos prontos para enfrentá-los. Conheço bem Marco Silva e conheço bem o elenco do Benfica. Sei que temos uma pressão enorme, mas também sei que o Benfica tem a mesma pressão de ter de vencer todas as partidas; por isso, acredito que será um grande desafio e que vamos nos divertir".
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