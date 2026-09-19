Estamos apenas em setembro, a temporada tem só quatro rodadas, mas o Milan já se colocou em uma posição incômoda, da qual não será simples sair. Cardinale não está satisfeito, para usar um eufemismo, e Amorim também tentou minimizar o resultado do contato do outro dia. O técnico português não está em risco, não neste momento, mas precisa resolver os problemas internos e externos. A extrema sinceridade de Amorim também foi apreciada na coletiva pré-Milan x Lecce, inclusive quando precisou abordar o delicado tema da gestão dos veteranos.
Milan, Amorim não se esconde sobre os veteranos: "Eles querem honestidade". A quem o técnico português se refere e o que tinha acontecido
O QUE TINHA ACONTECIDO
Amorim é um treinador jovem, coerente, mas também muito rígido em seus próprios princípios e na gestão do elenco. E foi justamente essa rigidez que criou alguns problemas internos no vestiário do Manchester United. Agora, o português é chamado a dar um salto de qualidade para não correr riscos também no Milan: Modric não escondeu sua insatisfação com a forma como foi administrado nesta primeiríssima parte da temporada e por ter ficado no banco por 90 minutos contra o Benfica. O caso mais evidente é o de Pulisic, até porque o próprio técnico admitiu que o americano ficou muito ressentido e não fez nada para esconder isso pelo pouco uso neste início de temporada. Saelemaekers não está muito convencido com a gestão de Amorim, e os dois tiveram uma conversa franca nos últimos dias.
A honestidade de Amorim
"Sempre sou claro com todos. Obviamente, quando você não joga, fica bravo. Eles querem honestidade. Às vezes você não concorda com o treinador, mas, se for honesto com seus jogadores, eles entendem. Basta olhar para o nosso calendário depois da pausa, vamos jogar a cada 2-3 dias. Precisaremos estar prontos. Há coisas que vejo durante a semana, eu conheço a carga física dos jogadores e o histórico deles: preciso administrar todos esses fatores. Eles entendem o meu papel e que preciso fazer escolhas". Amorim foi claro na entrevista coletiva sobre a questão dos veteranos, tentando deixar claro que vai sempre procurar explicar suas escolhas aos jogadores, mas sem mudar, fiel à própria linha.
Em campo contra o Lecce
De imediato, Amorim vai apostar na carta da confiança nos jogadores mais experientes e representativos do elenco: Modric, Rabiot e Pulisic estarão em campo desde o início contra o Lecce. Há um pouco mais de dúvida em relação a Saelemaekers, que o técnico não vê como ponta direita, mas pelo lado oposto, onde Moreira deve encontrar espaço, ao menos inicialmente. O encontro com Cardinale levou a uma primeira escolha compartilhada para afastar o fantasma da crise.
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