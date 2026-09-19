Milan, Amorim não se esconde sobre os veteranos: "Eles querem honestidade". A quem o técnico português se refere e o que tinha acontecido

Amorim é um treinador jovem, coerente, mas também muito rígido em seus próprios princípios e na gestão do elenco. E foi justamente essa rigidez que criou alguns problemas internos no vestiário do Manchester United. Agora, o português é chamado a dar um salto de qualidade para não correr riscos também no Milan: Modric não escondeu sua insatisfação com a forma como foi administrado nesta primeiríssima parte da temporada e por ter ficado no banco por 90 minutos contra o Benfica. O caso mais evidente é o de Pulisic, até porque o próprio técnico admitiu que o americano ficou muito ressentido e não fez nada para esconder isso pelo pouco uso neste início de temporada. Saelemaekers não está muito convencido com a gestão de Amorim, e os dois tiveram uma conversa franca nos últimos dias.