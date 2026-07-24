Duas personagens à procura de autor. Tomori e Loftus-Cheek, grandes amigos dentro e fora de campo, estão a viver o verão mais difícil desde que deixaram o Chelsea para procurar fortuna em Itália com a camisola do Milan. Amorim e Cardinale, também por causa da proximidade do fim do contrato, em julho de 2027, decidiram colocar os dois jogadores ingleses no mercado.
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Milan, Amorim não quer falar inglês: 4 pedidos por Tomori, Loftus-Cheek de saída, mas há um problema
4 propostas por Tomori
A chegada de Gila, vindo da Lazio por 30 milhões, deu um empurrão a Tomori, que agora caiu para o último lugar na hierarquia de Amorim. O defesa inglês partiu com a equipa rumo a Glasgow para o amigável contra o Celtic, mas com o telemóvel sempre ligado à espera de novidades interessantes por parte dos seus agentes. O ex-Chelsea agrada a Coventry, Hull, West Ham e Newcastle e está à espera da proposta certa, tanto do ponto de vista económico como do projeto, para dizer adeus ao Milan: há vontade de mudar de ares depois de anos em que deu tudo pelo AC Milan.
LOFTUS-CHEEK TRANQUILO
É diferente o estado de espírito de Loftus-Cheek em relação à decisão do clube de o colocar no mercado: o gigante inglês está convencido de que pode conquistar o seu espaço com Amorim e não teria problemas em chegar ao fim do contrato. Neste momento, o jogador nascido em 1996 não está a pressionar, com os seus agentes, para sair, e isso pode representar um duro golpe nas estratégias do Milan.
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