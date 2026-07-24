Milan, Amorim não quer falar inglês: 4 pedidos por Tomori, Loftus-Cheek de saída, mas há um problema

A chegada de Gila, vindo da Lazio por 30 milhões, deu um empurrão a Tomori, que agora caiu para o último lugar na hierarquia de Amorim. O defesa inglês partiu com a equipa rumo a Glasgow para o amigável contra o Celtic, mas com o telemóvel sempre ligado à espera de novidades interessantes por parte dos seus agentes. O ex-Chelsea agrada a Coventry, Hull, West Ham e Newcastle e está à espera da proposta certa, tanto do ponto de vista económico como do projeto, para dizer adeus ao Milan: há vontade de mudar de ares depois de anos em que deu tudo pelo AC Milan.