O Milan está preparando nos detalhes o duelo de sábado, às 18h, no Olímpico, contra a Lazio. Gattuso e seus jogadores foram protagonistas de um início de temporada decididamente surpreendente, com três vitórias em três partidas, muito além de qualquer expectativa mais otimista. Para conquistar o resultado máximo, será necessária uma atuação melhor e mais completa em relação à última no Allianz Stadium, talvez com intérpretes diferentes. É por isso que Amorim está avaliando várias mudanças na escalação.
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Milan: Amorim muda de novo a escalação contra a Lazio; veja as principais novidades
CHUKWUEZE VOLTA A SER TITULAR
A primeira mudança em relação ao jogo do último domingo será a entre Diego Moreira e Samuel Chukwueze: o ponta nigeriano está mais adiantado no conhecimento tático em relação ao companheiro belga, além de poder contar com uma condição física melhor. Musah está confirmado no meio-campo, com Rabiot, que deve encontrar lugar no time titular ao voltar ao seu papel natural no meio de campo.
Cissé na linha de três quartos
O homem do momento, Alphadio Cisse, volta com méritos entre os titulares na linha de três quartos e atrás de Goncalo Ramos. Ao seu lado, disputa pela vaga entre Rabiot e Loftus-Cheek. Na defesa, apesar do retorno de Gabbia, o trio formado por Gila, De Winter e Pavlovic caminha para ser mantido.
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