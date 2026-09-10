O Milan está preparando nos detalhes o duelo de sábado, às 18h, no Olímpico, contra a Lazio. Gattuso e seus jogadores foram protagonistas de um início de temporada decididamente surpreendente, com três vitórias em três partidas, muito além de qualquer expectativa mais otimista. Para conquistar o resultado máximo, será necessária uma atuação melhor e mais completa em relação à última no Allianz Stadium, talvez com intérpretes diferentes. É por isso que Amorim está avaliando várias mudanças na escalação.