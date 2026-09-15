Depois da partida contra a Lazio, você disse que não é louco. Então entendeu qual é a diferença entre os titulares absolutos e os outros jogadores?

"Todo treinador tem em mente uma ideia geral do que pode ser o onze base da sua equipe. Depois, porém, surge o problema de que estamos falando. Pela minha experiência - e isso aconteceu duas vezes, a primeira como jogador, quando chegamos a disputar o campeonato, a Europa League e as copas, a segunda um pouco menos - é impossível pensar em vencer competições contando apenas com 11 ou 14 jogadores. Consequentemente, fica difícil para mim dizer que temos um onze ideal. A ideia não é ter um onze fixo, mas uma identidade precisa em que todos os jogadores possam atuar sem que a equipe perca muita qualidade. É claro que tenho uma ideia de quais intérpretes quero em determinadas partidas, mas os momentos mudam rapidamente. Se vocês pensarem por um instante e forem honestos nas avaliações: quem diria que Musah seria o titular e Luka Modric o problema? Ninguém. A situação mudou porque as últimas partidas mostraram isso. No futebol moderno, o conceito de onze base é difícil de compreender, porque acredito que realmente seja preciso um grupo inteiro, um elenco inteiro para vencer troféus. Naturalmente, para certos compromissos começo a entender de que tipo de jogador preciso e qual formação escalar. Tenho uma ideia mais clara do elenco, mas as dinâmicas mudam durante o ano, e é bom que seja assim".

Vocês têm um objetivo mínimo?

"Em grandes clubes, e o Milan é um clube enorme, não existe objetivo mínimo. Seja qual for o resultado, se não vencermos, vocês estarão aqui e criticarão a equipe, dizendo que é muito pouco. Essa é a minha experiência. Vivi isso até em Portugal: quando não se chega à final ou não se vence, é um fracasso. E todos em Portugal dizem que o Benfica deve vencer a Europa League; então é normal. Não há um objetivo mínimo: o nosso objetivo é vencer a próxima partida e é vencer em geral. Ou se vence ou não se vence. Se não vencermos, é óbvio que para todos isso será considerado pouco. Consequentemente, não quero ser o treinador que estabelece como meta as quartas de final ou as semifinais. Isso não conta. O que conta é que temos um único objetivo, e é vencer. Tudo o que ficar abaixo disso já sabemos que trará críticas, porque esse é o preço a pagar por treinar o Milan. Não é tanto por uma questão econômica, já que a Europa League não tem nada a ver com a Champions League, mas pelo nosso orgulho e pela nossa maneira de ser. Portanto, não vou estabelecer nenhum objetivo mínimo: sabemos que é difícil, mas o objetivo é vencer o próximo jogo para estar mais perto do troféu. Pensando jogo a jogo, estaremos mais perto de vencer a competição".





Há chances de ter mais equilíbrio?

"Na forma de pressionar, de jogar mais alto. Obviamente, ainda temos grandes oscilações entre jogar muito bem e ter alguma dificuldade com a bola, mas sempre mantivemos maior posse de bola. Acho que ainda estamos um pouco focados demais na fase de construção, enquanto nos falta o último terço do campo. Ainda temos algumas dificuldades e é por isso que Goncalo sofre mais: não temos muitos toques dentro da área e as infiltrações no terço ofensivo adversário ainda não são frequentes o suficiente para garantir um rendimento elevado como equipe. Claramente contratamos jogadores que, ao analisá-los, possuem a estrutura física e o estilo de jogo que desejamos, não apenas para o presente, mas também para o futuro; ainda são jovens e sabemos que daremos continuidade ao projeto. Falando do Benfica, penso que a grande força deles está em uma ideia muito clara: é possível perceber nitidamente o que pretendem fazer. Eles sabem variar porque normalmente jogam com um ponta como Rafa pelo lado direito, mas se utilizam Lukebakio a partida muda completamente. Pavlidis está fazendo um ótimo trabalho e é muito perigoso perto da área. Eles têm muita confiança em si mesmos, saem jogando com três com o lateral esquerdo, com Dal. Fazem muita rotação: Barreiro foi incrível, mas Aursnes pode jogar, já que os jornais e vocês jornalistas normalmente acertam. A presença de Pavlidis ou de Duran muda completamente a partida: um ataca mais a profundidade, o outro oferece mais conexão. Palhinha vai jogar: jogará esta e a próxima partida, e é um jogador muito forte nas bolas paradas e na pressão, nós sabemos disso. O Benfica, portanto, é uma equipe comandada por um excelente treinador, com ótimas individualidades e formada por jogadores acostumados à pressão e a vencer, um fator que transforma as equipes. Sinto que eles estão muito confiantes, mas nós estamos prontos para enfrentá-los. Conheço bem Marco Silva e conheço bem o elenco do Benfica. Sei que temos uma pressão enorme, mas também sei que o Benfica tem a mesma pressão de ter de vencer todas as partidas; por isso acredito que será um grande desafio e que vamos nos divertir".