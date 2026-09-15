Encerrada a viagem ao Olímpico para enfrentar a Lazio , é hora de o Milan começar a aventura na Liga Europa. O primeiro adversário será o Benfica do ex-Manuel Rui Costa, um duelo especial para vários jogadores do Milan. Ruben Amorim apresentou o confronto na habitual entrevista coletiva da véspera: "É uma oportunidade fundamental, é o primeiro jogo da Liga Europa. Estamos ansiosos para começar. Sabemos das duas finais da Champions. Rui Costa é o presidente do Benfica, mas uma referência importante do Benfica. Eu também tenho um passado no Benfica, mas estou aqui para vencer. É uma partida particular porque é a primeira da Liga Europa".
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Milan, Amorim: "Hutchinson está pronto para jogar. Modric? Diziam que Moreira não estava pronto, uma semana depois dizemos que ele é o nosso herói"
SOBRE O OBJETIVO FINAL E SOBRE O BENFICA
Em 2025, você chegou à final com o Manchester United, conhece a competição. Qual é o objetivo? Pelo menos chegar à final?
"Estamos falando de uma competição, e o objetivo é obviamente vencer. Nosso objetivo é chegar até o fim, há muitas equipes competitivas: a diferença está em poder contar com um elenco à altura desse nome. Se houver motivação, acho que se pode vencer qualquer competição e qualquer jogo, lembrando que o objetivo é só um: vencer".
Depois de Lazio x Milan, que reflexões o senhor fez com sua comissão técnica para a escalação do jogo de amanhã?
"Contra a Lazio, houve uma mudança de atitude de um tempo para o outro: fiz minhas avaliações, não se trata apenas de 2 ou 3 nomes, mas houve uma atitude diferente. Não sou alguém que mantém sempre os mesmos 11. Houve uma mudança de atitude geral. Também precisamos considerar que estamos em semanas nas quais temos de administrar mais partidas e, por isso, pensamos não apenas no Benfica, mas também no Lecce. De qualquer forma, contra a Lazio foi uma questão de atitude".
Nos últimos meses, falou-se da possibilidade de que você treinasse o Benfica, pode confirmar isso?
"Eu tinha as ideias claras. Havia a possibilidade de eu voltar a trabalhar em Portugal, mas decidi que não. Se eu tivesse recebido uma ligação de um clube português, teria dito não. Depois o Milan me ligou e eu não podia dizer não. Eu não teria voltado para Portugal, escolhi o Milan e estou contente com essa decisão importante".
SOBRE MODRIC
Sobre Modric:
"Para fazer Luka se sentir à vontade no jogo, precisamos ter a posse de bola por muito tempo. Lembro de cabeça talvez sete passes errados sem nenhum tipo de pressão, em que perdemos a bola e transformamos a partida em uma correria constante. E esse não é o tipo de jogo que o Luka deve fazer. Portanto, para escalar um jogador como o Luka, porque o queremos em certas situações de jogo e em determinadas partidas, precisamos ter alguém capaz de pensar muito bem com a bola nos pés. Essa é a ideia quando o Luka joga. No entanto, também dava para notar — e é curioso como todos têm uma opinião definitiva sobre os jogadores semana após semana — que, apenas uma semana atrás, contra a Juventus, se dizia que Moreira não estava pronto, que tinha jogado mal e que não tinha conseguido produzir nada. Uma semana depois, dizemos que Moreira é o herói do Milan. O futebol é exatamente isso. Não vou tirar nenhuma conclusão precipitada sobre a atuação do Luka. Para começar, porque ele já ganhou a Bola de Ouro e eu sei o quanto vale, e depois porque sei que cada jogo tem a sua história. Não sei se ele vai jogar amanhã, mas Luka é um jogador importante no nosso elenco e que vai nos ajudar ao longo da temporada. Portanto, não tiro julgamentos definitivos sobre os jogadores de uma semana para outra: sei o que eles valem e tento gerir o momento de cada um deles".
Sobre Hutchinson:
"Ele está pronto para jogar. Pode começar como titular. Veremos amanhã, não quero revelar o time titular porque Marcus certamente está assistindo à coletiva e é muito inteligente; então é uma opção. Não vou dizer mais nada sobre a equipe inicial, mas Hutchinson está apto e à disposição”.
Está acompanhando o que o Benfica de Marco Silva está fazendo? Eles podem ganhar a Europa League?
"O Benfica pode ganhar qualquer partida, porque tem um grande treinador e porque tem os jogadores para isso. O que eu dizia em Portugal, digo exatamente da mesma forma também aqui na Itália. Acho que, às vezes, aos clubes portugueses é atribuída uma responsabilidade que não deveriam ter, já que não dispõem das mesmas condições de outros clubes e, especificamente, dos italianos. E, com isso, estou colocando ainda mais responsabilidade do meu lado, mas é o que sempre disse em Portugal e é o que digo agora. No entanto, olhando para o treinador, olhando para o elenco e para a rotação que às vezes se pode fazer no campeonato português, é possível se tudo correr bem. Vejo um Benfica claramente muito forte, com uma identidade bem definida e totalmente capaz de vencer o campeonato. Quanto à Europa League, porém, é preciso entender que a responsabilidade principal não pode recair sobre os clubes portugueses. Sei como às vezes se fala em Portugal das equipes portuguesas, sustentando que devem vencer toda partida na Europa; portanto, certamente não serei eu a colocar essa pressão sobre Marco Silva. É um time que pode claramente vencer, porque no passado as equipes portuguesas já mostraram que podem chegar longe, assim como nós. Obviamente olho para a minha equipe, vejo outros fortes times ingleses, não sei como será a nossa temporada, mas também nos vejo com certa responsabilidade de chegar longe na Europa League. Consequentemente, essa é a minha resposta: eles são capazes de vencer, têm o treinador e os jogadores para isso, e podem fazer essa rotação no campeonato. Acredito que não devam ter esse peso, porque os clubes portugueses já fazem muitíssimo, às vezes com muito menos do que os outros. Sinto falta de Portugal, sim, mas agora estou aqui e penso em ficar por vários anos. Posso dizer que Milão é a minha segunda casa".
Sobre os jogadores criticados
Depois da partida contra a Lazio, você disse que não é louco. Então entendeu qual é a diferença entre os titulares absolutos e os outros jogadores?
"Todo treinador tem em mente uma ideia geral do que pode ser o onze base da sua equipe. Depois, porém, surge o problema de que estamos falando. Pela minha experiência - e isso aconteceu duas vezes, a primeira como jogador, quando chegamos a disputar o campeonato, a Europa League e as copas, a segunda um pouco menos - é impossível pensar em vencer competições contando apenas com 11 ou 14 jogadores. Consequentemente, fica difícil para mim dizer que temos um onze ideal. A ideia não é ter um onze fixo, mas uma identidade precisa em que todos os jogadores possam atuar sem que a equipe perca muita qualidade. É claro que tenho uma ideia de quais intérpretes quero em determinadas partidas, mas os momentos mudam rapidamente. Se vocês pensarem por um instante e forem honestos nas avaliações: quem diria que Musah seria o titular e Luka Modric o problema? Ninguém. A situação mudou porque as últimas partidas mostraram isso. No futebol moderno, o conceito de onze base é difícil de compreender, porque acredito que realmente seja preciso um grupo inteiro, um elenco inteiro para vencer troféus. Naturalmente, para certos compromissos começo a entender de que tipo de jogador preciso e qual formação escalar. Tenho uma ideia mais clara do elenco, mas as dinâmicas mudam durante o ano, e é bom que seja assim".
Vocês têm um objetivo mínimo?
"Em grandes clubes, e o Milan é um clube enorme, não existe objetivo mínimo. Seja qual for o resultado, se não vencermos, vocês estarão aqui e criticarão a equipe, dizendo que é muito pouco. Essa é a minha experiência. Vivi isso até em Portugal: quando não se chega à final ou não se vence, é um fracasso. E todos em Portugal dizem que o Benfica deve vencer a Europa League; então é normal. Não há um objetivo mínimo: o nosso objetivo é vencer a próxima partida e é vencer em geral. Ou se vence ou não se vence. Se não vencermos, é óbvio que para todos isso será considerado pouco. Consequentemente, não quero ser o treinador que estabelece como meta as quartas de final ou as semifinais. Isso não conta. O que conta é que temos um único objetivo, e é vencer. Tudo o que ficar abaixo disso já sabemos que trará críticas, porque esse é o preço a pagar por treinar o Milan. Não é tanto por uma questão econômica, já que a Europa League não tem nada a ver com a Champions League, mas pelo nosso orgulho e pela nossa maneira de ser. Portanto, não vou estabelecer nenhum objetivo mínimo: sabemos que é difícil, mas o objetivo é vencer o próximo jogo para estar mais perto do troféu. Pensando jogo a jogo, estaremos mais perto de vencer a competição".
Há chances de ter mais equilíbrio?
"Na forma de pressionar, de jogar mais alto. Obviamente, ainda temos grandes oscilações entre jogar muito bem e ter alguma dificuldade com a bola, mas sempre mantivemos maior posse de bola. Acho que ainda estamos um pouco focados demais na fase de construção, enquanto nos falta o último terço do campo. Ainda temos algumas dificuldades e é por isso que Goncalo sofre mais: não temos muitos toques dentro da área e as infiltrações no terço ofensivo adversário ainda não são frequentes o suficiente para garantir um rendimento elevado como equipe. Claramente contratamos jogadores que, ao analisá-los, possuem a estrutura física e o estilo de jogo que desejamos, não apenas para o presente, mas também para o futuro; ainda são jovens e sabemos que daremos continuidade ao projeto. Falando do Benfica, penso que a grande força deles está em uma ideia muito clara: é possível perceber nitidamente o que pretendem fazer. Eles sabem variar porque normalmente jogam com um ponta como Rafa pelo lado direito, mas se utilizam Lukebakio a partida muda completamente. Pavlidis está fazendo um ótimo trabalho e é muito perigoso perto da área. Eles têm muita confiança em si mesmos, saem jogando com três com o lateral esquerdo, com Dal. Fazem muita rotação: Barreiro foi incrível, mas Aursnes pode jogar, já que os jornais e vocês jornalistas normalmente acertam. A presença de Pavlidis ou de Duran muda completamente a partida: um ataca mais a profundidade, o outro oferece mais conexão. Palhinha vai jogar: jogará esta e a próxima partida, e é um jogador muito forte nas bolas paradas e na pressão, nós sabemos disso. O Benfica, portanto, é uma equipe comandada por um excelente treinador, com ótimas individualidades e formada por jogadores acostumados à pressão e a vencer, um fator que transforma as equipes. Sinto que eles estão muito confiantes, mas nós estamos prontos para enfrentá-los. Conheço bem Marco Silva e conheço bem o elenco do Benfica. Sei que temos uma pressão enorme, mas também sei que o Benfica tem a mesma pressão de ter de vencer todas as partidas; por isso acredito que será um grande desafio e que vamos nos divertir".
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