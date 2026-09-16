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Milan, Amorim faz um apelo à diretoria: ele não tem os jogadores adequados para colocar seu jogo em prática

Milan

As declarações de Amorim, tanto antes quanto depois da partida, geram discussão: o técnico português pede mais qualidade para colocar seu futebol em prática.

Os sinais já tinham aparecido ainda no pré-jogo imediato, com uma admissão direta, precisa e sem se esconder de Ruben Amorim à Sky: "No United e no Milan encontro dois grandes clubes e uma grande pressão, onde as pessoas pensam que posso resolver tudo em pouco tempo. Este time é diferente, está acostumado a jogar com três, os defensores são rápidos. Não tenho as características perfeitas porque é impossível chegar a um novo clube e ter tudo já pronto, sei que vai ser preciso tempo, e também sei que a pressão é tão alta que você não tem tempo. Mas prefiro fazer esse tipo de trabalho porque significa muito para mim: se eu tiver que falhar, é melhor falhar em grande estilo. Quero ajudar este clube, não sei se terei o tempo necessário, mas os jogadores me escutam muito nos treinos e isso me dá a esperança de que possam ser encontradas soluções".


Soluções que em campo não foram encontradas: os sinais de alerta que já haviam soado contra Juventus e Lazio se transformaram na primeira queda pesada da temporada. Marco Silva escala um Benfica lotado de reservas, mas faz a festa com facilidade diante de um Milan incapaz de oferecer a menor resistência: o 0 a 2 final até saiu barato para os lusitanos.

  • Problemas na fase de construção

    “Essa conversa diz respeito às minhas ideias: às vezes criamos mais problemas para nós mesmos quando temos a bola do que quando ela está com o adversário. Estamos tentando criar automatismos, mas não criamos”. Amorim, ao fim da partida, à Sky, coloca a ênfase nas dificuldades que levaram à derrota contra o Benfica e aponta a falta de qualidade na fase de construção como um dos problemas mais evidentes. O técnico português queria Inacio justamente porque ele tem um nível técnico superior ao dos jogadores que estão hoje no setor defensivo, com exceção apenas de Gila.


    Mas o verdadeiro problema que o técnico português denuncia é a falta de qualidade no meio-campo ofensivo, na jogada decisiva, no último passe. Dos jogadores ofensivos presentes no elenco, poucos sabem se movimentar nos meio-espaços como ele gostaria, e Hutchinson, que chegou nos últimos dias da janela de transferências, parece mais um remendo para tapar o buraco do que uma primeira opção.

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  • O que esperar em janeiro

    A negociação com o Sporting Lisboa por Inácio avançou justamente até o último dia da janela de transferências e será retomada em janeiro: o ex-Manchester United quer voltar a treinar o seu pupilo. As dificuldades de Ramos, somadas à pouca utilização de Camarda, tornam necessária a chegada de mais um atacante em janeiro:não por acaso, o Milan ainda negocia com o Real Madrid para tentar obter o sinal verde para a transferência (ainda é preciso entender em que moldes) de Endrick. Por fim, mas não menos importante, haverá a busca por um camisa 10 com criatividade e capacidade de jogar entre as linhas: uma necessidade que foi subestimada no verão.


    Resta, porém, entender o que Cardinale vai pensar tanto das declarações dadas por Amorim quanto das exigências: o pós-jogo de San Siro deixa mais algumas dúvidas sobre o entendimento entre o técnico e a equipe integrada desejada pelo número 1 do Milan em relação à montagem do elenco.

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