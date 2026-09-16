Os sinais já tinham aparecido ainda no pré-jogo imediato, com uma admissão direta, precisa e sem se esconder de Ruben Amorim à Sky: "No United e no Milan encontro dois grandes clubes e uma grande pressão, onde as pessoas pensam que posso resolver tudo em pouco tempo. Este time é diferente, está acostumado a jogar com três, os defensores são rápidos. Não tenho as características perfeitas porque é impossível chegar a um novo clube e ter tudo já pronto, sei que vai ser preciso tempo, e também sei que a pressão é tão alta que você não tem tempo. Mas prefiro fazer esse tipo de trabalho porque significa muito para mim: se eu tiver que falhar, é melhor falhar em grande estilo. Quero ajudar este clube, não sei se terei o tempo necessário, mas os jogadores me escutam muito nos treinos e isso me dá a esperança de que possam ser encontradas soluções".





Soluções que em campo não foram encontradas: os sinais de alerta que já haviam soado contra Juventus e Lazio se transformaram na primeira queda pesada da temporada. Marco Silva escala um Benfica lotado de reservas, mas faz a festa com facilidade diante de um Milan incapaz de oferecer a menor resistência: o 0 a 2 final até saiu barato para os lusitanos.