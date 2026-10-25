A felicidade de Cardinale, ouvido pela TeleLombardia ao fim da partida, é o retrato perfeito de uma noite em que o Milan se reergueu após a dura derrota para o Bornemouth na Europa League. "Estou muito feliz, vou ficar em Milão a semana toda", disse o proprietário do Milan. Ao fim da partida, Amorim também recebeu elogios pela escalação surpreendente, com Diawara na lateral e Hutchinson livre para circular pelo campo. A equipe levou a melhor em todos os aspectos contra uma Udinese em regressão e cada vez mais em dificuldades.
Milan, Amorim estrategista: Diawara, Hutchinson e Bartesaghi são as novas opções para seguir na zona de classificação à Champions League
A CORAGEM DAS IDEIAS
Apesar das muitas críticas recebidas pelo 3 a 0 de Bounemouth e do azar de perder Moreira, Rabiot e Gila por lesão de uma só vez, Amorim manteve-se fiel à sua linha. E venceu bem, com a coragem de suas ideias. Levante a mão quem esperava uma linha de quatro com Tomori na lateral direita e Diawara, em sua estreia na Serie A, como titular pelo lado esquerdo. O Milan fechou os lados do campo para a Udinese, neutralizando sua principal arma ofensiva. O restante foi uma demonstração de solidez e classe. A classe de Modric e Pulisc, que encaminharam a partida a favor do Milan.
NOVOS RECURSOS
O Milan deixa Udine com dois sinais de que recuperou a confiança: segue invicto no campeonato e recebeu respostas à altura de quem vinha jogando menos. O grande destaque é Bartesaghi, que, na nova função de ponta esquerda, teve uma atuação de alto nível. O desempenho traz alívio diante da fase difícil de Estupinan e do problema físico que afetou Moreira. Hutchinson também foi muito bem e mostrou que pode fazer a diferença quando fica livre de tarefas rígidas de marcação. São novas opções para um Milan que segue cada vez mais unido com Amorim.
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