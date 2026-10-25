Apesar das muitas críticas recebidas pelo 3 a 0 de Bounemouth e do azar de perder Moreira, Rabiot e Gila por lesão de uma só vez, Amorim manteve-se fiel à sua linha. E venceu bem, com a coragem de suas ideias. Levante a mão quem esperava uma linha de quatro com Tomori na lateral direita e Diawara, em sua estreia na Serie A, como titular pelo lado esquerdo. O Milan fechou os lados do campo para a Udinese, neutralizando sua principal arma ofensiva. O restante foi uma demonstração de solidez e classe. A classe de Modric e Pulisc, que encaminharam a partida a favor do Milan.