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Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, Amorim estrategista: Diawara, Hutchinson e Bartesaghi são as novas opções para o clube se manter na zona de classificação para a Champions League

Milan
Campeonato Italiano

Um Milan compacto vence em Udine e descobre novas opções de qualidade para a sequência da temporada

A felicidade de Cardinale, ouvido pela TeleLombardia após a partida, é o retrato perfeito de uma noite em que o Milan se recuperou da dura derrota para o Bornemouth na Liga Europa. "Estou muito feliz, fico em Milão a semana inteira", disse o dono do Milan. Após a partida, Amorim também recebeu elogios pela escalação surpreendente, com Diawara na lateral e Hutchinson livre para se movimentar. A formação levou a melhor em todos os aspectos diante de uma Udinese que regrediu e enfrenta cada vez mais dificuldades.

  • A CORAGEM DAS IDEIAS

    Apesar das muitas críticas recebidas pelo 3 a 0 de Bounemouth e do azar de perder Moreira, Rabiot e Gila por lesão de uma só vez, Amorim se manteve fiel às suas ideias. E venceu bem, com a coragem de colocá-las em prática. Quem esperava uma linha de quatro com Tomori na lateral direita e Diawara, em sua estreia na Série A, como titular pelo lado esquerdo? Que levante a mão. O Milan fechou os lados do campo para a Udinese, sufocando sua principal arma ofensiva. O restante foi uma exibição de solidez e classe. A classe de Modric e Pulisc, que colocaram o jogo nos trilhos para o Milan.

  • NOVOS RECURSOS

    O Milan deixa Udine com dois sinais de que recuperou a confiança: segue invicto no campeonato e recebeu boas respostas de quem vinha jogando menos. O principal destaque é Bartesaghi, que teve uma grande atuação na nova função de jogar mais adiantado pela esquerda, algo animador diante da fase difícil de Estupinan e do problema físico que afetou Moreira. Hutchinson também foi muito bem e mostrou que pode fazer a diferença quando não fica preso a tarefas rígidas na cobertura defensiva. São novos recursos para um Milan que segue cada vez mais unido com Amorim.

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