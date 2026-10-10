Que indicações você tirou dos jogos de Moreira na seleção? Em que lado ele te convence mais?

"Vi várias coisas. Pela esquerda ele é mais direto, pela direita busca mais o um contra um e as tabelas. Depende também dos adversários. Ele teve de defender muito contra as equipes fortes, então defendeu muito, muito. Isso é muito importante para mim. Sabemos as características de Moreira. Tem boa velocidade, tem força, precisa melhorar na fase ofensiva, mas pode jogar pelos dois lados. Vocês vão ver Moreira jogar pelos dois lados".

Camarda até agora jogou apenas 8': você pensa em dar mais espaço a ele já nesta semana? Estes meses serão importantes para entender se será possível contar com Camarda?

"Sobre os novos jogadores vocês podem perguntar ao Cardinale, que está aí atrás de vocês (risos, nota da redação). Meu único foco são os jogos que temos pela frente, muitos, então dezembro não existe para mim agora. Camarda vai jogar mais. Estamos vindo de uma situação em que tínhamos menos jogos para disputar e mais tempo para descansar. Camarda está aprendendo muito, mas está pronto. Vai jogar mais minutos do que os que disputou até este momento. Não sei o que vai acontecer daqui até dezembro, só quero vencer o maior número possível de jogos. Esse é o meu foco. Podemos ver também, pelas experiências das seleções, que há muita rotação, então é impossível seguir em frente com os mesmos 11 em todas as partidas. Eu disse isso desde o primeiro dia: espero muito dele e ele vai mostrar o seu valor".

Cisse pode jogar como centroavante? Como será rever Matic?

"Ele tem as características para jogar como centroavante. Não como um centroavante de ofício, mas tem características para nos ajudar em determinadas partidas. Matic é um top player e um cara excepcional. Pude passar muito tempo com ele, conversei muito com ele porque eu era um dos poucos que conseguia me comunicar com ele. A velocidade não é a mesma, mas a inteligência sim. Ele dá muita experiência ao time, no tempo de jogo, nos passes verticais, em tirar a bola deles. Quero revê-lo, mas ao mesmo tempo não. Com certeza espero poder lhe dar um abraço depois da partida, esperando ter vencido".

Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson: eles melhoraram a condição física?

"Serão muito importantes nestes jogos. Tivemos um amistoso em que os usamos em diferentes posições, também nos treinos. Passamos mais tempo com Diawara. Tomori fez um pouco aquilo que Gila está fazendo. Serão importantes para a nossa temporada. Para Pulisic foi importante ficar, porque vinha de uma lesão, disputou alguns minutos, depois começou como titular, mas tivemos a chance de administrar a recuperação e a condição dele. Serão muito importantes".