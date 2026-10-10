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Milan, Amorim: "Estou aqui para ganhar títulos agora, e não em dois ou três anos. Defesa com 4? Os jogadores são os mesmos, são detalhes"

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Milan: Ruben Amorim apresenta o desafio contra o Sassuolo na tradicional coletiva de imprensa da véspera

Depois de uma longa pausa por causa dos compromissos das seleções, a Serie A está de volta. O Milan entra em campo no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, para enfrentar o Sassuolo, Ruben Amorim apresentou o duelo na habitual coletiva de imprensa da véspera, em Milanello:


Em 2022 tivemos a longa pausa durante a Copa do Mundo no Catar. Em termos de gestão, o que essa pausa traz? 
"Bom dia a todos. Acho que não muda muita coisa e se será positivo ou negativo depende do momento da equipe. Depende se você tem muitos lesionados, porque aí tem mais tempo à disposição para recuperar os jogadores. Depende se você vai para a seleção e joga todas as partidas. É duro, até porque, na volta, eles precisam jogar muitas partidas. Vale também o contrário, se pegarmos o exemplo de Koni De Winter, que não jogou. Perdemos muitos jogadores para a seleção, mas isso também é um bom sinal, porque significa que eles são importantes. Insisti no fato de que agora é preciso pisar no acelerador, porque as próximas partidas serão importantes para a nossa temporada". 

Como o senhor viu seus jogadores no retorno da pausa? 
"Os jogadores estavam felizes por voltar. Estão contentes por estarem juntos, neste clube, então isso significa que é um bom ambiente de trabalho. Depois, depende da situação. Se você olhar para os nossos jogadores, eles jogaram, alguns fizeram só 2 partidas, depois puderam descansar, e isso é muito positivo porque mantiveram a condição física. Tivemos um problema com Saelemaekers. Tive a oportunidade e o tempo de trabalhar com Hutchinson. Fizemos um amistoso contra o Padova, positivo para testar coisas novas. Aproveitamos cada minuto desta pausa e também os jogadores com suas seleções foram bem. Ramos, Jashari, Moreira, que jogou 3 partidas e atuou tanto pela direita quanto pela esquerda, e isso é muito positivo para nós. Acho que eles estão prontos, mas tudo depende da próxima partida, por isso amanhã é importante vencer". 

  • Sobre Gonçalo Ramos e a defesa com quatro jogadores

    Sobre Gonçalo Ramos:
    "Minha ideia como treinador é como fazer minha equipe render da melhor forma, não como um jogador individualmente pode marcar mais gols. Eu também disse isso antes desta partida. Precisamos criar mais chances para os nossos atacantes, não só para ele, mas também para todos os nossos atacantes. Trabalhei e trabalho nisso com os meus jogadores. É verdade, tirei algo de outros treinadores, mas tenho a minha ideia. Meu objetivo não é entender como colocar Ramos em condições de fazer mais gols, mas vencer cada partida. Fico muito feliz que ele tenha voltado feliz e confiante, e espero que isso possa ser benéfico para o Milan". 


    Você pretende seguir com a formação com linha de 4? É a ideal? 
    "Depende da partida, das situações. O importante é que eles entendam quando jogar com linha de 4 ou de 3. Basta ver os nomes no time titular e é essencialmente a mesma equipe. O que muda são pequenos detalhes, que, no entanto, podem mudar a dinâmica da equipe. Os outros colegas têm à disposição todas as imagens das nossas partidas, então cabe a mim propor e criar algo novo para surpreendê-los. Sei o que tenho em mente para propor amanhã, mas não vou dizer porque, senão, Aquilani descobriria. Não muda muito. Quero que meus jogadores se sintam à vontade". 

    O senhor conhece Aquilani como treinador?
    "Eu me lembro dele. Lembro não só do Sporting. Sei que ele jogou com Jorge Jesus, falamos sobre isso. Lembro que era muito inteligente. Posso ver que ele é muito moderno na abordagem. Também consigo ver uma pequena influência de Roberto De Zerbi na forma como ele gerencia os zagueiros. Eles querem ter a posse de bola, mas são muito inteligentes para decidir quando precisam pressionar. Acho que ele terá um grande futuro no futebol". 

  • Sobre Moreira e a equipe

    Que indicações você tirou dos jogos de Moreira na seleção? Em que lado ele te convence mais?
    "Vi várias coisas. Pela esquerda ele é mais direto, pela direita busca mais o um contra um e as tabelas. Depende também dos adversários. Ele teve de defender muito contra as equipes fortes, então defendeu muito, muito. Isso é muito importante para mim. Sabemos as características de Moreira. Tem boa velocidade, tem força, precisa melhorar na fase ofensiva, mas pode jogar pelos dois lados. Vocês vão ver Moreira jogar pelos dois lados". 

    Camarda até agora jogou apenas 8': você pensa em dar mais espaço a ele já nesta semana? Estes meses serão importantes para entender se será possível contar com Camarda? 
    "Sobre os novos jogadores vocês podem perguntar ao Cardinale, que está aí atrás de vocês (risos, nota da redação). Meu único foco são os jogos que temos pela frente, muitos, então dezembro não existe para mim agora. Camarda vai jogar mais. Estamos vindo de uma situação em que tínhamos menos jogos para disputar e mais tempo para descansar. Camarda está aprendendo muito, mas está pronto. Vai jogar mais minutos do que os que disputou até este momento. Não sei o que vai acontecer daqui até dezembro, só quero vencer o maior número possível de jogos. Esse é o meu foco. Podemos ver também, pelas experiências das seleções, que há muita rotação, então é impossível seguir em frente com os mesmos 11 em todas as partidas. Eu disse isso desde o primeiro dia: espero muito dele e ele vai mostrar o seu valor".

    Cisse pode jogar como centroavante? Como será rever Matic?
    "Ele tem as características para jogar como centroavante. Não como um centroavante de ofício, mas tem características para nos ajudar em determinadas partidas. Matic é um top player e um cara excepcional. Pude passar muito tempo com ele, conversei muito com ele porque eu era um dos poucos que conseguia me comunicar com ele. A velocidade não é a mesma, mas a inteligência sim. Ele dá muita experiência ao time, no tempo de jogo, nos passes verticais, em tirar a bola deles. Quero revê-lo, mas ao mesmo tempo não. Com certeza espero poder lhe dar um abraço depois da partida, esperando ter vencido". 

    Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson: eles melhoraram a condição física?
    "Serão muito importantes nestes jogos. Tivemos um amistoso em que os usamos em diferentes posições, também nos treinos. Passamos mais tempo com Diawara. Tomori fez um pouco aquilo que Gila está fazendo. Serão importantes para a nossa temporada. Para Pulisic foi importante ficar, porque vinha de uma lesão, disputou alguns minutos, depois começou como titular, mas tivemos a chance de administrar a recuperação e a condição dele. Serão muito importantes". 

  • Sobre o nível da Série A e o desejo de conquistar títulos

    É preciso um processo mais longo ou você ainda está convencido de que este Milan pode vencer? O que acha, por outro lado, da Serie A?
    "A ideia é sempre a de conquistar títulos. Não sei quanto tempo será necessário, mas precisamos pensar nos passos que vão nos permitir fazer isso. Certamente, quando se trabalha no Milan, não se pode dizer que devemos ou podemos vencer daqui a 3 anos, mas agora, no presente. Há etapas a seguir. Esse é o objetivo, mas há grandes equipes neste campeonato. Se você olhar a Serie A, neste ano ela está ficando diferente. A regra dos árbitros, então se apita menos, a equipe médica entra com menos frequência e isso permite jogar mais. Muita gente reclamava dos 0 a 0, mas agora se jogam muitas partidas. Não há mais equipes que jogam em bloco baixo por 90 minutos. O Venezia é o último por causa dos resultados, mas é uma equipe que pressiona o campo todo. Fiquei surpreso com a qualidade dos treinadores, dos jogadores. Gosto de estar aqui, quero fazer a minha parte. Sinto-me em casa no Milan, estou honrado. A Serie A é um excelente campeonato, às vezes não se dá o devido valor ao campeonato nacional. Estou me divertindo ao preparar os jogos, mas também tenho muitas coisas na cabeça por causa das diferentes equipes". 

    O que você viu nestes primeiros 5 jogos que o levou a optar pela defesa com 4? Zachary não poderia ser um retorno em janeiro? E com o italiano?
    "Seria fácil para mim falar italiano se eu fosse outro funcionário do Milan, mas o que digo é muito importante. Peço desculpas, lamento, mas sei que depois dos jogos, no pós-jogo, preciso falar com Mister Capello. Sei que seria melhor se eu falasse italiano, mas sei que preciso raciocinar e também falar, e então não posso pensar que aquilo que digo possa, de alguma forma, me criar problemas ou ser instrumentalizado. É importante que eu me sinta à vontade, porque isso faz parte do meu trabalho. Defesa com 4? O que vi nos últimos jogos foi uma maior mobilidade. O que vi é que essas posições e essa liberdade permitem à minha equipe jogar melhor. Isso foi visto contra o Benfica, quando tivemos mais posse de bola, porém houve uma falta de mobilidade. Era necessário fazer essa mudança, não para jogar melhor, mas de forma diferente. Não sei se vamos seguir com essa formação, mas é uma ferramenta que nos permite vencer. Athekame? Estamos acompanhando, assim como os outros emprestados. No início da temporada eu o via mais como um Moreira. Não sei se a situação vai mudar. O futebol é assim. Ele está indo muito bem com Fonseca, depois veremos no futuro". 

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