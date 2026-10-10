Depois de uma longa pausa por causa dos compromissos das seleções, a Serie A está de volta. O Milan entra em campo no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, para enfrentar o Sassuolo, Ruben Amorim apresentou o duelo na habitual coletiva de imprensa da véspera, em Milanello:
Em 2022 tivemos a longa pausa durante a Copa do Mundo no Catar. Em termos de gestão, o que essa pausa traz?
"Bom dia a todos. Acho que não muda muita coisa e se será positivo ou negativo depende do momento da equipe. Depende se você tem muitos lesionados, porque aí tem mais tempo à disposição para recuperar os jogadores. Depende se você vai para a seleção e joga todas as partidas. É duro, até porque, na volta, eles precisam jogar muitas partidas. Vale também o contrário, se pegarmos o exemplo de Koni De Winter, que não jogou. Perdemos muitos jogadores para a seleção, mas isso também é um bom sinal, porque significa que eles são importantes. Insisti no fato de que agora é preciso pisar no acelerador, porque as próximas partidas serão importantes para a nossa temporada".
Como o senhor viu seus jogadores no retorno da pausa?
"Os jogadores estavam felizes por voltar. Estão contentes por estarem juntos, neste clube, então isso significa que é um bom ambiente de trabalho. Depois, depende da situação. Se você olhar para os nossos jogadores, eles jogaram, alguns fizeram só 2 partidas, depois puderam descansar, e isso é muito positivo porque mantiveram a condição física. Tivemos um problema com Saelemaekers. Tive a oportunidade e o tempo de trabalhar com Hutchinson. Fizemos um amistoso contra o Padova, positivo para testar coisas novas. Aproveitamos cada minuto desta pausa e também os jogadores com suas seleções foram bem. Ramos, Jashari, Moreira, que jogou 3 partidas e atuou tanto pela direita quanto pela esquerda, e isso é muito positivo para nós. Acho que eles estão prontos, mas tudo depende da próxima partida, por isso amanhã é importante vencer".