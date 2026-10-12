Darryl Bakola foi eleito o melhor em campo contra o Milan. Uma atuação completa e madura, apesar de ter nascido apenas em 2007. Recebeu nota 7, diante de um Ruben Amorim visivelmente surpreso com as qualidades do jovem talento que chegou em janeiro do Marisglia por 10 milhões, mais 2 milhões em bônus, para conquistar a Série A.





Em um cenário internacional com poucos meio-campistas box-to-box dotados de técnica e forte vocação ofensiva, a joia do Sassuolo tornou-se uma referência para todos os olheiros europeus. O grupo de admiradores do francês é grande e agora tem um novo integrante: o Milan.