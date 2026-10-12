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grafica Bakola MilanGetty Images
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Milan, Amorim encantado por Bakola: o jogador nascido em 2007 que se inspira em Pogba e também agrada a Roma e Juventus

Milan

Milan: Amorim ficou muito surpreso com as qualidades de Bakola na partida disputada no Mapei Stadium

Darryl Bakola foi eleito o melhor em campo contra o Milan. Uma atuação completa e madura, apesar de ter nascido apenas em 2007. Recebeu nota 7, diante de um Ruben Amorim visivelmente surpreso com as qualidades do jovem talento que chegou em janeiro do Marisglia por 10 milhões, mais 2 milhões em bônus, para conquistar a Série A.


 Em um cenário internacional com poucos meio-campistas box-to-box dotados de técnica e forte vocação ofensiva, a joia do Sassuolo tornou-se uma referência para todos os olheiros europeus. O grupo de admiradores do francês é grande e agora tem um novo integrante: o Milan.

  • É por isso que agrada ao Milan

    Com mais de 300 minutos em campo na Série A, muita movimentação, passes sempre precisos e uma assistência (para Bowie marcar o gol do 2 a 1 momentâneo justamente contra a Juventus), Bakola conquistou a confiança de Aquilani. O treinador vem conduzindo seu desenvolvimento, como fez no ano passado, no Catanzaro, com Cisse e Favasuli. Seja como meia de armação, meia ofensivo ou meio-campista, Bakola gosta de ter a bola nos pés: não é um velocista, mas um jogador que valoriza a posse e busca o jogo vertical. Exatamente como Ruben Amorim gosta. Darryl é um jogador vertical, rápido nas arrancadas com a bola nos pés e habilidoso para receber e se movimentar em espaços curtos.

  • CUSTO E CONCORRÊNCIA

    Foi o ex-diretor executivo do Sassuolo Giovanni Carnevali, atualmente na Juventus, quem o contratou em janeiro passado, com um investimento de 10 milhões. Foi a última grande contratação do dirigente da Juventus antes de se mudar para Turim. Uma aposta certeira e um caminho traçado para o futuro: a Juventus tem acesso privilegiado ao jogador, que também foi indicado à dupla Gasperini-D'Amico para a Roma. O perfil agrada e será acompanhado para avaliar se ele pode se tornar um novo Konè. A avaliação? Pelo menos o dobro da de fevereiro, mas, com atuações como a de ontem contra o Milan, há o risco de ultrapassar a marca de 30 milhões.

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