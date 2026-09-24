Um gol na estreia na Serie A no Tardini contra o Parma, cinco rodadas como protagonista absoluto do meio-campo com o Cagliari e agora a primeira convocação para a seleção italiana principal. Alessandro Romano não poderia imaginar um início de temporada melhor. Nascido em 2006, ele recebeu total confiança de Fabio Pisacane e agora está liderando o que é a verdadeira surpresa deste início de temporada na Serie A.
Milan, Amorim encantado com Romano, do Cagliari: agora ele vale 5 vezes mais do que a quantia recebida pela Roma no verão
Arrependimento da Roma
Amanhã, contra a Bélgica, Romano pode até fazer sua primeira partida como titular pela Itália. Seria mais um passo enorme para um garoto que, há apenas poucas semanas, começava a aparecer pela primeira vez com regularidade no futebol profissional. Uma ascensão rápida, mas sempre mantendo os pés no chão: quem conhece Alessandro o descreve como um garoto determinado, mas ao mesmo tempo humilde e bem consciente das armadilhas que se escondem por trás de momentos empolgantes como o que está vivendo. O Cagliari e o presidente Giulini comemoram, porque têm em mãos um dos melhores talentos do futebol italiano. Quem tem um pouco mais de arrependimento é a Roma, que teve de sacrificar o jogador nascido em 2006 em junho no altar do mercado por razões de balanço: nos cofres da Roma entraram 5 milhões mais bônus para chegar a 6,5. Para o clube, que inicialmente havia pedido cerca de 7 a 8 milhões, foi de qualquer forma um belo respiro no quesito mais-valias
Milan no Olímpico a pedido de Amorim
Romano, em seu Olímpico, terá os olhos de meia Europa voltados para si. Especialmente os do Milan, que já credenciou um de seus olheiros para acompanhar de muito perto o meio-campista do Cagliari a pedido específico de Amorim: Romano agrada bastante ao técnico português. Sobre o ex-Roma também há interesse de Juventus, Inter e de vários clubes da La Liga, mas qualquer conversa ficará para o próximo verão europeu: em janeiro, salvo ofertas irrecusáveis, ele não sairá do Cagliari. Com o presidente Giulini começando a fazer as contas: a ideia seria uma avaliação de 20/25 milhões de euros.
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