Amanhã, contra a Bélgica, Romano pode até fazer sua primeira partida como titular pela Itália. Seria mais um passo enorme para um garoto que, há apenas poucas semanas, começava a aparecer pela primeira vez com regularidade no futebol profissional. Uma ascensão rápida, mas sempre mantendo os pés no chão: quem conhece Alessandro o descreve como um garoto determinado, mas ao mesmo tempo humilde e bem consciente das armadilhas que se escondem por trás de momentos empolgantes como o que está vivendo. O Cagliari e o presidente Giulini comemoram, porque têm em mãos um dos melhores talentos do futebol italiano. Quem tem um pouco mais de arrependimento é a Roma, que teve de sacrificar o jogador nascido em 2006 em junho no altar do mercado por razões de balanço: nos cofres da Roma entraram 5 milhões mais bônus para chegar a 6,5. Para o clube, que inicialmente havia pedido cerca de 7 a 8 milhões, foi de qualquer forma um belo respiro no quesito mais-valias