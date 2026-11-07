Amorim foi muito duro após a partida contra o Ferencvaros, tanto nas entrevistas a diferentes emissoras de TV quanto, antes disso, no vestiário. O técnico português classificou como simplesmente inaceitável a postura da equipe em campo diante do time húngaro, que, na prática, comprometeu sua trajetória na Europa League.
Milan, Amorim dá bronca em Cisse após a feia derrota para o Ferenncvaros: atacante foi substituído no intervalo
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PUXÃO DE ORELHA
Segundo a Gazzetta dello Sport, Amorim não gostou da postura coletiva nem da atitude de alguns jogadores: Alphadjo Cisse, um dos principais destaques do início da temporada e recém-convocado pela primeira vez para a seleção italiana, só chamou a atenção pelo cartão amarelo e foi substituído no intervalo, apesar de ter jogado apenas alguns minutos no clássico. O italiano mal tem 20 anos e Amorim já havia lhe dado um puxão de orelha preventivo para evitar que se empolgasse demais com o início fulminante com a camisa do Milan. Na quinta-feira, a substituição após 45 minutos disse ainda mais do que as palavras do técnico português após a partida. Mas Bartesaghi, Terracciano, Jashari e Musah estão na mesma situação de Cisse
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