Na sua opinião, chegou a hora de escalar Rabiot e Moreira?

"Vamos ver. Não vou dizer hoje o time titular de amanhã. Também é importante, para as rotações que temos no elenco, manter para nós quem vai começar amanhã como titular. Moreira tem 2 semanas de treino. Está mais preparado em relação à semana passada. É uma opção, assim como Rabiot, em duas posições. Então vamos ver qual será o nosso time titular".





O que o senhor responde a Chivu, que diz que Juventus x Milan não é um confronto pelo Scudetto?

"Nada. Estou concentrado no nosso jogo. Se vencermos amanhã, estaremos na liderança da tabela junto com outros. Estou concentrado em nós, no trabalho a ser feito. Então não tenho nada a dizer a esse respeito".

Como você está vivendo este primeiro grande jogo na Itália?

"Acho que depende da pressão que você coloca sobre si mesmo. É preciso vencer todos os jogos, então não acho que os grandes jogos sejam mais importantes do que os outros. Durante a pré-temporada, não vencemos algumas partidas e a pressão já existia. Em grandes clubes, sempre há grandes jogos. Será um bom teste para entender se melhoramos em relação à semana passada, até porque vamos enfrentar uma grande equipe e um grande treinador, fora de casa. Estou entusiasmado, acho que meu time está pronto. Eu estou pronto. Será um dia normal de trabalho para mim e estou entusiasmado com a ideia de ver meu time amanhã".





O senhor acha que pode usar as palavras de Chivu para motivar a equipe? Moreira, o senhor o vê mais como ala e no meio-campo ofensivo?

"Vejo Moreira como ala, mas haverá jogos em que poderá jovem à frente ou junto com Chukwueze. Temos muitos jogadores para rodar. Sobre as palavras de Chivu: para mim, se precisamos dessas palavras para nos motivar no Milan, há algo errado conosco. Nos últimos anos, terminamos em posições na tabela que nos convidam a trabalhar muito. Temos muito a trabalhar, honrar nossos torcedores e recolocar o clube nos níveis que merece. Não precisamos das palavras de Chivu para nos motivar. A coisa mais importante é que eu vejo o Milan e, para mim, é o melhor clube do mundo, mas em 20 anos vencemos 0 Copas da Itália e 2 Scudetti. Há algo errado, nós sabemos. Temos muito a fazer, precisamos trabalhar e alcançar nossos objetivos a tempo. Não me importa o que Chivu ou qualquer outra pessoa diga. Mas precisamos nos concentrar no porquê de, ao longo dos anos, o Milan não ter sido o Milan. Por isso é melhor nos concentrarmos no nosso time, e não deve nos interessar o que os outros dizem. Trabalhamos para recolocar a equipe nos níveis que merece".





Que tipo de treinador é Spalletti? O senhor nunca venceu a Juventus como jogador ou treinador?

"É normal, quando você enfrenta uma defesa com 3 ou 4 jogadores, muda a forma como pressiona ou ataca. Precisamos mudar alguma coisa, e vamos fazer isso, embora eu não tenha certeza de como a Juventus vai se defender. Haverá algum aspecto tático que muda, mas também mudaremos porque já fizemos isso durante a pré-temporada. Spalletti não precisa de apresentações: é inteligente, tem grandes qualidades, conhece a liga, gosto da forma como faz sua equipe jogar. Será um jogo duro, estamos no começo, mas sabemos que estamos prontos para a partida. Será um belo jogo e nunca venci a Juventus como treinador, mas como jogador, sim. Estarei pronto para fazer isso pela primeira vez como treinador".



