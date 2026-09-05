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Milan, Amorim: "Contratamos muitos jogadores de alto nível. Tomori foi reintegrado porque Gabbia se machucou"

Milan

Ruben Amorim, técnico do Milan, apresenta o duelo contra a Juventus na tradicional entrevista coletiva da véspera.

Ruben Amorim se apresenta na sala de imprensa com a convicção de poder dar sequência ao bom início de campeonato com duas vitórias consecutivas contra Torino e Venezia. O técnico português apresentou assim o duelo contra a Juventus.


Você se reconhece no retrato feito pelos seus jogadores?
"Tento fazer isso, porque fora de campo eles são humanos e eu sou o líder daquele vestiário. É meu trabalho ajudar meus jogadores, mas em campo precisamos trabalhar duro, não há outro caminho. É preciso fazer isso bem para vencer partidas e troféus. Sou muito exigente na academia, em campo. Fora disso, porém, sou um cara que quer ajudá-los, assim como às suas famílias". 

  • Sobre Tomori e o mercado

    Esta é uma véspera especial, é o seu primeiro Juventus x Milan: que ideia o senhor tem da equipe? Por que vocês reintegraram Tomori ao elenco?
    "Falo com Cardinale e Calvelli todos os dias, então é normal tê-los aqui. Para vocês não, mas para mim sim. Estou muito satisfeito com o mercado. Temos novos jogadores que são de altíssimo nível e que vão nos ajudar durante a temporada, mas também no futuro. Esse é o nosso objetivo. Também quero falar sobre como o Milan funciona: todos precisam estar alinhados em relação a algum jogador a ser contratado. Se alguém não estiver alinhado, esse jogador não é contratado. A gente passa mais tempo refletindo para que a decisão tomada seja a melhor. E neste verão estivemos alinhados. Tomori? Tivemos um problema com Gabbia, não sabemos quanto tempo vai durar. Parece um pouco com a situação na pré-temporada com Gila. Se olharmos para o nosso calendário, temos que jogar 4 partidas com 10 jogadores, por isso quero que estejamos preparados para as eventualidades. De qualquer forma, Tomori é um ótimo jogador. Vi que ele estava treinando bem. A prioridade para mim é a equipe e, naquele momento, pensei que a melhor escolha fosse reintegrá-lo ao elenco". 


    Que nota o senhor dá ao mercado do Milan? O senhor continua convencido de que no ataque não faltaria um jogador para atuar ao lado de Camarda e Ramos?
    "Todo mundo dá notas. A minha? 10. Meus jogadores são os melhores do mundo, porque todos os que trouxemos para o elenco são perfeitos para esse caminho. É normal que possamos pensar também em características diferentes, mas acho que precisamos dar espaço a Camarda. Também podemos jogar com 3 jogadores que podem se revezar. Às vezes, mudar as características dos atacantes pode nos ajudar. Não existe nenhuma equipe no mundo que tenha todas as características para todas as posições durante a temporada. Vamos usar Camarda. Depois, obviamente, depende dos jogos: se vencermos, estará tudo okay, enquanto se perdermos, vai surgir algum problema. Mas estou feliz com a minha equipe".

    • Publicidade

  • Sobre Rabiot, Moreira e Chivu

    Na sua opinião, chegou a hora de escalar Rabiot e Moreira?
    "Vamos ver. Não vou dizer hoje o time titular de amanhã. Também é importante, para as rotações que temos no elenco, manter para nós quem vai começar amanhã como titular. Moreira tem 2 semanas de treino. Está mais preparado em relação à semana passada. É uma opção, assim como Rabiot, em duas posições. Então vamos ver qual será o nosso time titular". 


    O que o senhor responde a Chivu, que diz que Juventus x Milan não é um confronto pelo Scudetto?
    "Nada. Estou concentrado no nosso jogo. Se vencermos amanhã, estaremos na liderança da tabela junto com outros. Estou concentrado em nós, no trabalho a ser feito. Então não tenho nada a dizer a esse respeito". 

    Como você está vivendo este primeiro grande jogo na Itália?
    "Acho que depende da pressão que você coloca sobre si mesmo. É preciso vencer todos os jogos, então não acho que os grandes jogos sejam mais importantes do que os outros. Durante a pré-temporada, não vencemos algumas partidas e a pressão já existia. Em grandes clubes, sempre há grandes jogos. Será um bom teste para entender se melhoramos em relação à semana passada, até porque vamos enfrentar uma grande equipe e um grande treinador, fora de casa. Estou entusiasmado, acho que meu time está pronto. Eu estou pronto. Será um dia normal de trabalho para mim e estou entusiasmado com a ideia de ver meu time amanhã". 


    O senhor acha que pode usar as palavras de Chivu para motivar a equipe? Moreira, o senhor o vê mais como ala e no meio-campo ofensivo?
    "Vejo Moreira como ala, mas haverá jogos em que poderá jovem à frente ou junto com Chukwueze. Temos muitos jogadores para rodar. Sobre as palavras de Chivu: para mim, se precisamos dessas palavras para nos motivar no Milan, há algo errado conosco. Nos últimos anos, terminamos em posições na tabela que nos convidam a trabalhar muito. Temos muito a trabalhar, honrar nossos torcedores e recolocar o clube nos níveis que merece. Não precisamos das palavras de Chivu para nos motivar. A coisa mais importante é que eu vejo o Milan e, para mim, é o melhor clube do mundo, mas em 20 anos vencemos 0 Copas da Itália e 2 Scudetti. Há algo errado, nós sabemos. Temos muito a fazer, precisamos trabalhar e alcançar nossos objetivos a tempo. Não me importa o que Chivu ou qualquer outra pessoa diga. Mas precisamos nos concentrar no porquê de, ao longo dos anos, o Milan não ter sido o Milan. Por isso é melhor nos concentrarmos no nosso time, e não deve nos interessar o que os outros dizem. Trabalhamos para recolocar a equipe nos níveis que merece". 


    Que tipo de treinador é Spalletti? O senhor nunca venceu a Juventus como jogador ou treinador?
    "É normal, quando você enfrenta uma defesa com 3 ou 4 jogadores, muda a forma como pressiona ou ataca. Precisamos mudar alguma coisa, e vamos fazer isso, embora eu não tenha certeza de como a Juventus vai se defender. Haverá algum aspecto tático que muda, mas também mudaremos porque já fizemos isso durante a pré-temporada. Spalletti não precisa de apresentações: é inteligente, tem grandes qualidades, conhece a liga, gosto da forma como faz sua equipe jogar. Será um jogo duro, estamos no começo, mas sabemos que estamos prontos para a partida. Será um belo jogo e nunca venci a Juventus como treinador, mas como jogador, sim. Estarei pronto para fazer isso pela primeira vez como treinador". 


  • NO CALENDÁRIO

    Na sua visão, vocês estão melhorando na defesa? Você estudou bem o calendário que te espera, mas isso é normal na sua opinião?
    "Nunca tive uma sequência tão intensa de jogos na carreira, nem mesmo na Premier League. Será difícil, mas também podemos dar um respiro a certos jogadores, faremos rotações, motivo pelo qual teremos todos esses jogadores à disposição. É importante para mim observar esses jogadores até janeiro e depois entenderemos bem o que vai acontecer. A defesa? Para mim, contra o Torino controlamos melhor as transições, contra o Venezia menos. Temos de manter o foco em todas as partidas. Temos grandes problemas defensivos quando perdemos a bola, não na organização da defesa. Trabalhamos muito durante esta semana, e depois tenho zagueiros como Pavlovic e Mario (Gila, ndr) que acham que são camisas 10. Não fiquei satisfeito com a partida contra o Venezia, e precisamos fazer melhor contra equipes de ponta como a Juventus". 

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