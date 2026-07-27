Horas decisivas para o futuro de Konstantinos Karetsas. Segundo escreve hoje o HLN , uma delegação do Borussia Dortmund, liderada pelo diretor desportivo Ole Book, voou para a Bélgica para tentar fechar o negócio com o Genk. Para o clube alemão, que no próximo ano vai jogar a próxima Liga dos Campeões, o médio-ofensivo grego de 18 anos nascido na Bélgica é a prioridade. Mas são precisos os argumentos económicos certos. A primeira proposta dos alemães, de 30 milhões de euros mais 5 em bónus, foi devolvida ao remetente. Karetsas é livre de fazer as malas se chegar uma oferta de 40 milhões de euros, bónus incluídos.
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Milan: Amorim chama Konstantinos Karetsas. O Borussia Dortmund voa para a Bélgica para tentar fechar negócio
O Milan apresenta o seu projeto
Segundo noticia o HLN, o Milan ainda não está fora da corrida: na semana passada, os dirigentes do AC Milan apresentaram o seu projeto desportivo ao jogador e ao seu entourage. Karetsas seria uma primeira escolha de Amorim, que procura um jogador com as suas características e confirmou-lho num contacto telefónico direto. A pouca idade do grego, que fará 19 anos no próximo novembro, não seria um problema. Neste momento, o Milan está atrás do Dortmund, mas ainda tem possibilidades de chegar ao jogador.
DECISIVOS OS PRAZOS
É claro que o Milan, depois de investir 100 milhões de euros nos passes de Gila e Goncalo Ramos, tem de financiar a contratação para o ataque com o dinheiro das vendas. E o principal candidato a sair é Leao. Sem um trabalho substancial de saídas, é difícil encontrar os argumentos económicos certos para convencer o Genk e Karetsas. O Dortmund parte na frente, mas não tem qualquer intenção de entrar em leilões. Quer fechar agora, para evitar que outros clubes, incluindo o Milan, possam voltar com força à corrida.
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