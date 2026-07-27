Milan: Amorim chama Konstantinos Karetsas. O Borussia Dortmund voa para a Bélgica para tentar fechar negócio

Horas decisivas para o futuro de Konstantinos Karetsas. Segundo escreve hoje o HLN , uma delegação do Borussia Dortmund, liderada pelo diretor desportivo Ole Book, voou para a Bélgica para tentar fechar o negócio com o Genk. Para o clube alemão, que no próximo ano vai jogar a próxima Liga dos Campeões, o médio-ofensivo grego de 18 anos nascido na Bélgica é a prioridade. Mas são precisos os argumentos económicos certos. A primeira proposta dos alemães, de 30 milhões de euros mais 5 em bónus, foi devolvida ao remetente. Karetsas é livre de fazer as malas se chegar uma oferta de 40 milhões de euros, bónus incluídos.