Milan, Amorim acredita nos jovens e lança a linha verde: a estratégia entre confirmações e saídas

O currículo de Amorim fala por si: lançar e valorizar jovens é uma característica peculiar do seu estilo de trabalho. Quenda no Sporting de Lisboa e Diallo e Mainoo no Manchester United sabem bem disso. Agora, o objetivo é repetir-se no Milan, onde certamente não faltam jovens talentos.





Começando pela bateria de guarda-redes, surpreende a escolha do português de levar em digressão o parisiense nascido em 2008 Bouyer, um sinal de confiança importante. O clube está a refletir sobre a gestão global com Pittarella e Torriani mas o francês deverá permanecer também tendo em vista o Milan Futuro. Com a próxima chegada de Diawara, vindo do Troyes, abrir-se-iam as portas para uma saída por empréstimo do berlinense nascido em 2006 Odogu, que tem vários interessados na Alemanha, mas que o Milan preferiria ceder por empréstimo em Itália para não desvalorizar o investimento de 7 milhões mais 3 em bónus feito ao Wolfsburg há doze meses.





Bartesaghi vai permanecer no Milan, apesar de terem chegado alguns pedidos, e o mesmo vale para Vladimirov, que renovou recentemente contrato.