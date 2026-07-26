Inicialmente, foi Cardinale quem apontou a valorização dos jovens do plantel como uma prioridade absoluta do novo ciclo, ao comentar as renovações de Comotto e Camarda: "O nosso compromisso a longo prazo na renovação dos contratos de Camarda e Comotto está plenamente alinhado com a visão que delineei para o clube desde que me tornei proprietário. Daremos prioridade aos jogadores formados no nosso setor de formação, vamos acompanhá-los no seu percurso de crescimento e valorizaremos ao máximo o seu potencial para que contribuam para os sucessos da equipa em campo". E ontem, no pós-jogo de Glasgow, Amorim também fez coro: "Camarda? Tem de ficar connosco, acredito muito nele e nos jovens que estão a trabalhar connosco. Não quero falar de elementos individuais, mas posso dizer que vai ficar connosco nesta temporada".
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Milan, Amorim acredita nos jovens e lança a linha verde: a estratégia entre confirmações e saídas
A situação entre os guarda-redes e os defesas
O currículo de Amorim fala por si: lançar e valorizar jovens é uma característica peculiar do seu estilo de trabalho. Quenda no Sporting de Lisboa e Diallo e Mainoo no Manchester United sabem bem disso. Agora, o objetivo é repetir-se no Milan, onde certamente não faltam jovens talentos.
Começando pela bateria de guarda-redes, surpreende a escolha do português de levar em digressão o parisiense nascido em 2008 Bouyer, um sinal de confiança importante. O clube está a refletir sobre a gestão global com Pittarella e Torriani mas o francês deverá permanecer também tendo em vista o Milan Futuro. Com a próxima chegada de Diawara, vindo do Troyes, abrir-se-iam as portas para uma saída por empréstimo do berlinense nascido em 2006 Odogu, que tem vários interessados na Alemanha, mas que o Milan preferiria ceder por empréstimo em Itália para não desvalorizar o investimento de 7 milhões mais 3 em bónus feito ao Wolfsburg há doze meses.
Bartesaghi vai permanecer no Milan, apesar de terem chegado alguns pedidos, e o mesmo vale para Vladimirov, que renovou recentemente contrato.
E a dos médios e dos avançados
Foram positivas as sensações deixadas no Celtic Park pelo jogador nascido em 2008 Borsan: vai para a digressão na Austrália e depois, com toda a probabilidade, será cedido por empréstimo à Juve Stabia. O inglês Guernier fará a ponte entre a equipa principal e o Milan Futuro, enquanto o médio-ofensivo Ossola vai ganhar experiência por empréstimo no regresso da Austrália.
Comotto agrada muito a Amorim pela personalidade aliada à capacidade de jogar futebol: no seu caso, a decisão final será mais complexa porque tem todas as qualidades para ser útil desde já, mas poderá pagar a fatura da sobrelotação no meio-campo. Metade da Serie B e o Parma aguardam com confiança. Cissè está a deixar sensações positivas e deverá fazer parte do lote de médios-ofensivos, enquanto para Kostic, dada a confirmação na equipa principal de Camarda tornada oficial por Amorim, poderão surgir avaliações sobre uma cedência por empréstimo.
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