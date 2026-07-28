O Milan se divide entre o campo, com a turnê na Austrália e os próximos testes contra Chelsea e Inter, e um mercado que precisa da faísca certa. Amorim mal pode esperar para começar a trabalhar com os principais nomes do elenco, eis o plano detalhado:
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Milan: amanhã, Leão e Gonçalo Ramos voam para a Austrália; o plano de retorno dos jogadores de seleções nacionais
Pulisic e Gimenez em Milanello
Amanhã, quarta-feira, 29, são esperados em Milanello tanto Santiago Gimenez quanto Christian Pulisic. Os dois atacantes não viajarão para a Austrália, mas começarão a trabalhar no centro esportivo do Milan para se recuperar das lesões sofridas no Mundial.
Leão e Ramos na Austrália
Grande curiosidade, misturada a uma boa dose de expectativa, por Goncalo Ramos, que amanhã, 29 de julho, se juntará ao restante da equipe em Perth para iniciar oficialmente sua aventura no Milan. Com ele também estará Rafael Leao, à espera de novidades do mercado.
O grupo de 2 de agosto
Terça-feira, 2 de agosto, será uma data igualmente significativa na preparação de Amorim, porque a Perth chegarão os dois jogadores da seleção da Bélgica, De Winter e Saelemaekers, além do jogador da seleção suíça Jashari.
EIS QUANDO OS FRANCESES VOLTAM
Por fim, os semifinalistas, com a França, que encerrou o Mundial perdendo a disputa pelo terceiro lugar para a Inglaterra. Adrien Rabiot e Mike Maignan se colocarão à disposição de Amorim a partir de 12 de agosto, mas diretamente em Milanello.
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