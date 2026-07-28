Depois de se adiantar à concorrência por Goncalo Ramos e Gila, o Milan entrou em uma ampla fase de avaliações internas para entender onde intervir e como. Certamente, por trás desta fase de semi-impasse há uma causa evidente: o mercado de saídas não decola e, sem isso, é quase impossível completar a obra de reforço que Cardinale e Amorim haviam acertado. O dono da Red Bird pediu ao seu homem das transferências, Almstadt, que desse início à missão relativa à venda daqueles jogadores considerados não centrais no projeto,.
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Milan: Almstadt dá início à missão da janela de transferências de saída; quem pode ficar e quem vai embora
Entre goleiros e defensores
Apesar do mistério nas redes sociais, com a exclusão de todas as publicações do perfil no Instagram, Maignan vai permanecer no Milan e será confirmado no papel de capitão. Atrás dele, Pietro Terracciano e Lorenzo Torriani, com Matteo Pittarella, que será o titular do Milan Futuro de olho também no time principal. No pacote de defensores certos de permanecer no Milan estão tanto Matteo Gabbia quanto Strahinja Pavlovic (disse não a uma proposta do Crystal Palace). De saída, Fikayo Tomori, com o clube aguardando propostas concretas, enquanto Koni De Winter será testado por Ruben Amorim na pré-temporada: há a tentação de escalá-lo no centro da defesa para aproveitar sua qualidade técnica. Davide Bartesaghi terá bastante espaço entre defesa e meio-campo, enquanto para Pervis Estupinan as chances de permanência estão em 50%: o Aston Villa ainda não se levantou da mesa de negociações. Assim que os jogadores de seleção retornarem, será a hora da despedida de Filippo Terracciano, que tem algumas sondagens na Serie A.
Entre o meio-campo (congestionado) e o ataque
Amorim gostaria de colocar Hojberg (ou um meio-campista com essas características) ao lado dos titulares absolutos Rabiot e Modric. Antes, porém, será preciso enxugar um elenco que tem 9 jogadores para 2 posições. O Bologna pressiona por Comotto, mas o filho de ex-jogador tem 70% de chances de permanecer sob o comando de Amorim nesta temporada. Procuram-se compradores para Musah, que sairá 100%, enquanto por Fofana há o interesse de dois clubes da Premier League, Everton e Crystal Palace: sua vontade de permanecer no Milan não supera 50% de chances.
Jashari ainda pesa bastante no balanço e pode ter outra chance para mostrar todo o seu valor. Situação diferente a de Ricci, que não convenceu Amorim e pode deixar de imediato o Milan. Loftus-Cheek está totalmente disponível para transferência, mas não tem ofertas concretas e não está se movimentando para sair. Tanto Chukwueze quanto Saelemakers ficam 100%.
Capítulo atacantes: Camarda fica, a confirmação oficial veio diretamente de Amorim. Há reflexões em andamento sobre a possibilidade de uma saída por empréstimo. Já Pulisic, Nkunku e Cisse devem permanecer. Leao merece um capítulo à parte: pequeno spoiler, sairá 100%.
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