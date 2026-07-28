Milan: Almstadt dá início à missão da janela de transferências de saída; quem pode ficar e quem vai embora

Amorim gostaria de colocar Hojberg (ou um meio-campista com essas características) ao lado dos titulares absolutos Rabiot e Modric. Antes, porém, será preciso enxugar um elenco que tem 9 jogadores para 2 posições. O Bologna pressiona por Comotto, mas o filho de ex-jogador tem 70% de chances de permanecer sob o comando de Amorim nesta temporada. Procuram-se compradores para Musah, que sairá 100%, enquanto por Fofana há o interesse de dois clubes da Premier League, Everton e Crystal Palace: sua vontade de permanecer no Milan não supera 50% de chances.





Jashari ainda pesa bastante no balanço e pode ter outra chance para mostrar todo o seu valor. Situação diferente a de Ricci, que não convenceu Amorim e pode deixar de imediato o Milan. Loftus-Cheek está totalmente disponível para transferência, mas não tem ofertas concretas e não está se movimentando para sair. Tanto Chukwueze quanto Saelemakers ficam 100%.





Capítulo atacantes: Camarda fica, a confirmação oficial veio diretamente de Amorim. Há reflexões em andamento sobre a possibilidade de uma saída por empréstimo. Já Pulisic, Nkunku e Cisse devem permanecer. Leao merece um capítulo à parte: pequeno spoiler, sairá 100%.