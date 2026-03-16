Milan, Allegri e Leão: os bastidores da substituição contra a Lazio. Era para ter saído Pulisic

Mais do que uma derrota para o Milan, que sai do Estádio Olímpico de Roma não apenas com um 1 a 0 sofrido contra a Lazio, mas também com as polêmicas geradas pelo caso envolvendo Rafael Leão, que saiu extremamente e visivelmente descontente durante o segundo tempo da partida válida pela 29ª rodada do Campeonato da Série A.

A tensão aumentou por volta dos 67 minutos, quando o camisa 10 rossonero não escondeu seu nervosismo em relação ao técnico Massimiliano Allegri após a decisão de tirá-lo de campo e substituí-lo por Nkunku (e Fullkrug, que entrou no lugar de Fofana).