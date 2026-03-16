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Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milan, Allegri e Leão: os bastidores da substituição contra a Lazio. Era para ter saído Pulisic

Surgem novos detalhes sobre a substituição do português.

Mais do que uma derrota para o Milan, que sai do Estádio Olímpico de Roma não apenas com um 1 a 0 sofrido contra a Lazio, mas também com as polêmicas geradas pelo caso envolvendo Rafael Leão, que saiu extremamente e visivelmente descontente durante o segundo tempo da partida válida pela 29ª rodada do Campeonato da Série A.

A tensão aumentou por volta dos 67 minutos, quando o camisa 10 rossonero não escondeu seu nervosismo em relação ao técnico Massimiliano Allegri após a decisão de tirá-lo de campo e substituí-lo por Nkunku (e Fullkrug, que entrou no lugar de Fofana).

  • EPISÓDIO

    Se, no primeiro tempo, a comissão técnica do Milan havia chamado o português várias vezes, pedindo-lhe mais participação e energia, no segundo tempo a situação não melhorou e a frustração do jogador explodiu (literalmente) em um comportamento ostensivo em relação ao próprio treinador: Leão lamentava a possibilidade de continuar jogando a partida no Olimpico, demonstrando seu descontentamento ao recusar — quase — os abraços e o momento de consolo que Allegri lhe dedicava.

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  • BAILARINHAS

    Aos 67 minutos, Allegri decidiu fazer uma substituição, embora a escolha inicial não tenha sido substituir Leão.

    Como, de fato, relatado pela DAZN, a ideia da comissão técnica do Milan era substituir Pulisic: após uma conversa entre todas as partes envolvidas no banco, a decisão foi tirar Leão e manter o americano em campo.

    Ao sair de campo, a frustração do camisa 10 rossonero continuou, com vários momentos de irritação de Leão, que primeiro chutou algumas garrafinhas e depois continuou balançando a cabeça no banco.

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