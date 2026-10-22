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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, alívio com Gonçalo Ramos: ressonância magnética negativa. Chukwueze recebe infiltrações no quadril e será reavaliado em 10 a 15 dias

Milan

Surgem atualizações sobre as condições dos dois lesionados do Milan: confira as últimas notícias.

Nas últimas horas, surgiram complicações para o Milan: as lesões de Gonçalo Ramos e Samu Chukwueze complicaram os planos do clube para a Serie A e a Europa League. Mas quando eles voltarão? O Milan esclareceu a situação em um comunicado:


Gonçalo Ramos

Passou por exames de imagem para avaliar a fadiga muscular sentida na panturrilha esquerda. A ressonância magnética teve resultado negativo.


Samuel Chukwueze

Passou por uma avaliação com um especialista por causa do problema no quadril esquerdo e iniciou um tratamento com infiltrações. Uma nova avaliação para acompanhar a evolução do quadro está prevista para daqui a 10 a 15 dias.



  • AS PALAVRAS DE AMORIM

    O técnico Ruben Amorim também falou sobre as lesões na véspera do confronto com o Bournemouth: "Sobre Chukwueze, não sei dizer. É um problema diferente do de Ramos. No caso de Ramos, é algo pequeno, é só por precaução. Ele sentiu apenas um pouco de rigidez muscular. Mas estamos preparados"

  • AS LESÕES

    O departamento médico do Milan está, portanto, cada vez mais cheio. Samuel Chukwueze, após a vitória sobre a Atalanta, sentiu uma dor no quadril esquerdo e passará por uma avaliação com um especialista nas próximas horas: ele corre o risco de ficar afastado por um período considerável. Já Matteo Gabbia, fora de ação por uma lesão no músculo flexor da coxa com comprometimento parcial do tendão, e Alexis Saelemaekers (operado no tornozelo, com retorno previsto apenas para 2027 após a cirurgia no tornozelo) só voltarão em 2027.


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