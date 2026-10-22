Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Milan, alívio com Gonçalo Ramos: ressonância magnética negativa. Chukwueze passa por infiltrações no quadril e será reavaliado em 10 a 15 dias

Milan

Chegam novas informações sobre as condições dos dois jogadores lesionados do Milan: confira as últimas novidades.

Nas últimas horas, surgiram várias complicações para o Milan: as lesões de Gonçalo Ramos e Samu Chukwueze complicaram os planos do Milan para a Serie A e a Europa League. Mas quando eles voltarão? O Milan esclareceu a situação em um comunicado:


Gonzalo Ramos

Passou por exames de imagem para avaliar o cansaço muscular sentido na panturrilha esquerda. A ressonância magnética não apontou alterações.


Samuel Chukwueze

Passou por uma consulta com um especialista devido ao problema no quadril esquerdo e iniciou um tratamento com infiltrações. Uma nova avaliação para acompanhar a evolução está prevista para daqui a 10 a 15 dias.



  • AS PALAVRAS DE AMORIM

    O técnico Ruben Amorim também falou sobre as lesões na véspera do confronto com o Bournemouth: "Sobre Chukwueze, não sei dizer. É um afastamento diferente do de Ramos. No caso de Ramos, é algo pequeno, é só precaução. Ele sentiu apenas um pouco de rigidez muscular. Mas estamos preparados"

  • AS LESÕES

    No Milan, portanto, o departamento médico está cada vez mais cheio. Samuel Chukwueze, após a vitória sobre a Atalanta, sentiu dor no quadril esquerdo e passará por uma avaliação com um especialista nas próximas horas: corre o risco de ficar afastado por um período significativo. Já Matteo Gabbia, fora por uma lesão no músculo flexor da coxa com comprometimento parcial do tendão, e Alexis Saelemaekers (operado no tornozelo, com retorno previsto apenas para 2027 após a cirurgia no tornozelo) só voltarão em 2027.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
BOU

BOU

Liga Europa

22 de out. de 2026

MIL

MIL