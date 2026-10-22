Nas últimas horas, surgiram várias complicações para o Milan: as lesões de Gonçalo Ramos e Samu Chukwueze complicaram os planos do Milan para a Serie A e a Europa League. Mas quando eles voltarão? O Milan esclareceu a situação em um comunicado:





Gonzalo Ramos

Passou por exames de imagem para avaliar o cansaço muscular sentido na panturrilha esquerda. A ressonância magnética não apontou alterações.





Samuel Chukwueze

Passou por uma consulta com um especialista devido ao problema no quadril esquerdo e iniciou um tratamento com infiltrações. Uma nova avaliação para acompanhar a evolução está prevista para daqui a 10 a 15 dias.







