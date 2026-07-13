O novo Milan de Rubén Amorim começa a treinar hoje em Milanello para se preparar para a temporada 2026/2027, mas continua de olho no mercado de transferências que, após as contratações de Gonçalo Ramos e Mario Gila por cerca de 100 milhões de euros, pode trazer outros reforços de peso. Para que o técnico português tenha suas solicitações adicionais atendidas pelo presidente Gerry Cardinale, é necessário reduzir o elenco, dispensando os jogadores excedentes que não se encaixam no projeto e, ao mesmo tempo, permitir o aumento do orçamento disponível.
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Milan, agora é hora de vender: Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek e Leão são as peças valiosas que podem sair; o que pode acontecer
OS NOMES ILUSTRES
Tomori, Fofana, Estupinan, Loftus-Cheek e Leão são os jogadores que, atualmente, têm maiores chances de deixar o Milan e para os quais a diretoria do clube está agindo de forma mais concreta em busca de uma solução. Para todos eles, algo começou a se mover, tanto em termos de rumores quanto de primeiros contatos exploratórios por parte dos agentes, com o objetivo de conseguir monetizar da melhor forma possível suas saídas, tanto para não registrar prejuízos no balanço quanto para permitir que os dirigentes responsáveis pelo mercado tenham mais margem de manobra para preencher as vagas que ainda estão em aberto no esquema 3-4-2-1 hipotetizado por Amorim. Embora Estupinan e Leão não estejam hoje em Milanello, pois estão de férias após seus respectivos compromissos na Copa do Mundo, Tomori, Loftus-Cheek e Fofana foram convocados para a primeira fase da pré-temporada e treinarão regularmente sob o comando do novo técnico.
MUDANÇAS NA PREMIER
Uma mensagem clara do clube rossonero aos possíveis compradores: mesmo levando em conta as diferentes situações contratuais, ninguém será vendido por preço de liquidação. Os primeiros sinais mais significativos vêm todos da Inglaterra e da Premier League, onde, respectivamente, o Coventry City, recém-promovido, está de olho em Tomori e Loftus-Cheek, jogadores apontados pelo técnico Frank Lampard (que os viu crescer no Chelsea) como possíveis alvos. O contrato de ambos vence em junho de 2027; para ambos, as negociações para a renovação estão paralisadas há algum tempo e, para ambos, a questão do salário deve ser considerada acima de tudo. O zagueiro custa ao Milan 3,5 milhões de euros líquidos, enquanto Loftus-Cheek custa cerca de 4. Há ainda a situação de Estupinan, que chegou há um verão pelo Brighton por pouco menos de 20 milhões de euros e já foi descartado devido a um desempenho muito abaixo das expectativas. O Aston Villa solicitou informações recentemente, e sua avaliação inicial gira em torno de 15 milhões de euros.
FOFANA ESTÁ FORA
Quentes, mas ainda não muito quentes – embora possa haver novidades em breve –, estão, por outro lado, as situações de Youssouf Fofana e Rafael Leão. O meio-campista francês foi informado, por meio de sua equipe, de que não é considerado intocável pelo Milan – que já em janeiro passado havia avaliado as propostas recebidas do Galatasaray – e já está procurando um novo clube, de preferência na França ou na Inglaterra. Ele tem contrato até junho de 2028 e recebe um salário líquido de cerca de 3 milhões de euros. Também no caso dele, os rossoneri esperam receber uma quantia que permita recuperar o investimento de 20 milhões de euros feito no verão de 2024, quando ele foi contratado do Mônaco.
MENDES EM MISSÃO PELO LEAO
Para o atacante português, que acaba de sair de uma Copa do Mundo em que não se destacou, espera-se que haja novidades significativas já a partir desta semana. Com a Portugal eliminada da disputa pelo título da Copa do Mundo, o conhecido agente Jorge Mendes – que recebeu mandato do Milan para trabalhar na negociação da saída de Leão – poderá dar andamento às possibilidades que começaram a surgir nas últimas semanas. Além das já conhecidas opções na Turquia (principalmente o Galatasaray), que o jogador, por enquanto, não levou em consideração, a Arábia Saudita pode ser um destino a ser considerado, dada a importância dos valores que clubes como Al-Hilal, Al-Nassr ou Al-Ittihad estariam dispostos a investir. No fundo, Leão continua confiando que surja algo mais atraente na Premier League, algo que lhe permita permanecer no “futebol que importa” após 7 anos na Itália e no Milan. Clube que, com a saída de seu jogador mais bem pago, espera arrecadar nada menos que 60 milhões de euros.
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