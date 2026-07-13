Milan, agora é hora de vender: Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek e Leão são as peças valiosas que podem sair; o que pode acontecer

Para o atacante português, que acaba de sair de uma Copa do Mundo em que não se destacou, espera-se que haja novidades significativas já a partir desta semana. Com a Portugal eliminada da disputa pelo título da Copa do Mundo, o conhecido agente Jorge Mendes – que recebeu mandato do Milan para trabalhar na negociação da saída de Leão – poderá dar andamento às possibilidades que começaram a surgir nas últimas semanas. Além das já conhecidas opções na Turquia (principalmente o Galatasaray), que o jogador, por enquanto, não levou em consideração, a Arábia Saudita pode ser um destino a ser considerado, dada a importância dos valores que clubes como Al-Hilal, Al-Nassr ou Al-Ittihad estariam dispostos a investir. No fundo, Leão continua confiando que surja algo mais atraente na Premier League, algo que lhe permita permanecer no “futebol que importa” após 7 anos na Itália e no Milan. Clube que, com a saída de seu jogador mais bem pago, espera arrecadar nada menos que 60 milhões de euros.