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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Milan, agente de Jashari fala: "Ele tem qualidade para jogar nesse tipo de equipe, não falei de mercado"

Milan

O agente de Jashari descartou uma possível saída do meio-campista suíço nas próximas semanas da janela de transferências de verão

Francesco Romano, um dos agentes de Ardon Jashari, falou à Sky sobre o meio-campista suíço: "Na última temporada, ele não teve sorte porque chegou em agosto, e não antes da pré-temporada, depois teve uma lesão que o fez perder dois meses. Agora ele chegou há pouco, depois da Copa do Mundo, está lá (na Austrália, nota do redator) há 2 dias..."

  • ENTRE AMORIM E O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

    Como ele vai se adaptar ao novo sistema de jogo de Amorim? No Club Brugge, ele jogou em um meio-campo com dois homens, tem qualidades para jogar nesse tipo de Milan e também em outros esquemas, não acho que ele vá ter problemas". Por fim, desconversou sobre uma possível saída de Jashari: "Não falei sobre mercado".

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