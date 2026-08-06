Francesco Romano, um dos agentes de Ardon Jashari, falou à Sky sobre o meio-campista suíço: "Na última temporada, ele não teve sorte porque chegou em agosto, e não antes da pré-temporada, depois teve uma lesão que o fez perder dois meses. Agora ele chegou há pouco, depois da Copa do Mundo, está lá (na Austrália, nota do redator) há 2 dias..."
Getty Images Sport
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Milan, agente de Jashari fala: "Ele tem qualidade para jogar nesse tipo de equipe, não falei de mercado"
ENTRE AMORIM E O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS
Como ele vai se adaptar ao novo sistema de jogo de Amorim? No Club Brugge, ele jogou em um meio-campo com dois homens, tem qualidades para jogar nesse tipo de Milan e também em outros esquemas, não acho que ele vá ter problemas". Por fim, desconversou sobre uma possível saída de Jashari: "Não falei sobre mercado".
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