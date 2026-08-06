Francesco Romano, um dos agentes de Ardon Jashari, falou à Sky sobre o meio-campista suíço: "Na última temporada, ele não teve sorte porque chegou em agosto, e não antes da pré-temporada, depois teve uma lesão que o fez perder dois meses. Agora ele chegou há pouco, depois da Copa do Mundo, está lá (na Austrália, nota do redator) há 2 dias..."